تنتظر مولود برج "العقرب"من الجمعة 24 إلى الخميس 30 كانون الثاني تحديات صعبة

مهنياً:تشعر ان الكون يصارعك ويطرح التحديات فتدخل في مرحلة تسبب لك ببعض الارباكات وتثير انفعالاتك وغضبك مع انتقال الشمس عطارد والقمر الجديد الى مواجهة برجك من الدلو اي من البيت الرابع الذي يشكل تنافرا مع كوكب اورانوس من الثور الذي يحمل معه نوعا من اضاءة على مسائل شخصية حاذر من التهور وحافظ على سلامتك واعتم الوقاية في كل شيء حتى تتفادى الحوادث او الصدامات كما التصرّفات المتسرعة والملاحظات العشوائية الجارحة المعتمدة احيانًا تؤذي مصالحك واستقرار موقعك، لذلك كن عقلانيًا في خياراتك ولا تجعل العواطف والانفعالات تقرر عنك. تتحسن الاوضاع مع انتقال القمر الى برج الحوت الصديق يومي الاثنين الثلاثاء فتحصن نفسك وتركز على الاعمال الصعبة فتلحظ نشاطاً اجتماعياً يسهل عليك حياتك المهنية والشخصية والعامة فتكون المعنويات مرتفعة جداً تحصل على ارباح غير متوقعة وقد تصلك مساعدة ، كما تستغل الفرصة لتظهر شجاعتك وقدرتك على قيادة فريق ما، ولا بدّ أن تفرح ضمن المجموعة لأنك ستتميز كقائد ماهر وجريء كذلك سوف تشعر بالارتياح والثقة بالنفس وتختم الاسبوع بطريقة مميزة مع انتقال القمر الى برج الحمل بين الاربعاء والجمعة الذي يعزز قدراتك الابداعية والخلاقة ويجعلك اكثر حماسة لمقاربة الامور فتجني الارباح والاعجاب سوف تحقق تقدماً وتنجح في الترويج لحملتك ولأفكارك.اسبوع ضاغط كن حذرا وابتعد عن المشاكل واعتمد اسلوبا مرنا ودبلوماسيا.

عاطفياً: تنعم هذا الاسبوع بأجواء عذبة وبارتياح نفسي، فتكون مشتاقًا إلى تمضية الوقت مع احبّائك واهلك واولادك بحيث تهتم الظروف بمصالحك العاطفية والعائلية والغرامية ويعبّر لك بعضهم عن محبتهم وتعلّقهم بك للعازب قد يتم لقاء جيد اثناء مناسبة ثقافية او فكرية او روحية.

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