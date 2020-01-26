ينتظر مولود برج "العذراء"من الجمعة 24 إلى الخميس 30 كانون الثاني أسبوع غير جيد

مهنياً: تعاكسك الاقدار وتكثر عليك الواجبات ويصعب عليك التفاهم مع المحيط ما يجعلك تركض في كل الاتجاهات قد تظهر مسؤوليات مهمّة تتعلّق بمعاملات ادارية او مصرفية. دقّق في التفاصيل واستشر مؤسسة مختصة بالموضوع. لا سيما بين السبت والاثنين مع وجود القمر الجديد في برج الدلو ما يجعل الحظ بعيدا عنك ان سر نجاح هذه الايام هو المرونة والدبلوماسية نصحة فلكية حاول ان تنهي الاعمال الصعبة قبل وصول القمر الى برج الحوت يومي الاثنين والثلاثاء ليعاكسك ويخلق لك التشنجا فقد تثقل عليك المسؤوليات وتعتقد ان الجميع يتآمر عليك، تكثر الضغوط وتجاهد للسيطرة على اعصابك كما قد تقع عليك مسؤولية مهمة أو تكلف بعمل اضافي يتطلب جهدا ووقتاً اضافياً حاذر من اثارة المواضيع والملفات الحساسة.تعوض عن الوقت الضائع وتشعر بقوتك من جديد مع انتقال القمر الى برج الحمل بين الاربعاء والجمعة فيكون الحظ حليفك لترتفع المعنويات مجدداً وتعود الى روتينك وحماستك المعهودة. فتنتفض على نفسك وتنهض مجدداً لتعزيز الاوضاع ويرتفع رصيدك الشعبي والمهني. قد تظهر فرصة للسفر او للمشاركة في ورشة عمل او استقبال زبائن من الخارج ان الاحداث الايجابية ستساعدك على توسيع دائرة البحث لتقدّم في النهاية عملاً كاملاً ينال الاعجاب يشجعك الفلك على اخذ المبادرة والسير قدماً نحو الافضل لن يقف في دربك ضغط أو واجب بل سوف تتقدّم بعزم لتكلّل جهودك بالنجاح. اسبوع لا بأس به نسق الاولويات ونظم اعمالك كي تنجح.

عاطفياً: ان وجود الزهرة في مواجهة برجك من الحوت تطالعك بمشاحنات ومواجهات فكن حذرا جدا واحم استقرارك العائلي والزوجي ، سوف تكثر المسؤوليات المعقدة والتي تسبب لك شعوراً بالاستياء والغضب انها مرحلة صعبة وتحتاج الى قدرة كبيرة على التحمل والى رحابة صدر وتفهم ، للعازب يتحدث هذا الاسبوع عن ضرورة تنظيم بعض المناسبات واللقاءات ومعالجة الاشكالات مع المقربين ولا يجوز الاستخفاف في مشاعر الحبيب.

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