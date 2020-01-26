تنتظر مولود برج "الأسد"من الجمعة 24 إلى الخميس 30 كانون الثاني أحداث جيدة

مهنيا:ً يجب ان تعلم انك دخلت في مرحلة من اصعب المراحل مع انتقال الشمس لتنضم الى عطارد في الدلو بالاضافة الى القمر الجديد الذي يتنافر مع اورانوس من الثور ما يجعل الاجواء متقلبة خاصة يومي السبت والاحد بحيث تعتبر الاتعب بين الابراج فانت تحتاج الى الكثير من الرعاية والاهتمام، وأيضاً الى ساعات طويلة من السكينة والتأمل. العاطل عن العمل يشعر بمزيد من الاحباط. أما الذي يملك عملاً فلن يكون راضياً، وتساوره أفكار سود تدفعه إلى تغيير عشوائي أو الاستسلام والكف عن محاولات التقدم. لكن سوف يتغيير المشهد الفلكي وتختفي الضغوط وتتحسن الاحوال مع انتقال القمر الى برج الحوت الصديق يومي الاثنين الثلاثاء فتطل على مرحلة حافلة بالمستجدات والأحداث السعيدة، سواء على صعيد حياتك الشخصية والتألق والانتصار المهني الذي يحمل إليك نعماً كثيرة ويعزز قدراتك على كسب القلوب والإعجاب، في حين أن الحظ يهديك فرصاً استثنائية في العمل وإنجازات واعدة وحظوظاً عالية جداً. تجسّد حلماً أو تتبوأ مركزاً أو تنجز عملاً رائعاً أو تتفوق بمباراة أو تحقق ثروة يتابع الحظ طريقه مع وصول القمر الى الحمل الناري الصديق بين الاربعاء والجمعة فتظهر لقاءات ونشاطات عديدة تنعش روتينك المهني وتعزّز خبراتك وتكسبها رونقًا حيث تصل النقاشات الى نتيجة مُرضية جدًّا وبالإمكان تذليل جميع الصعاب والعراقيل. كما تمنحك الكواكب فرصة ثمينة جدًّا لحصد النجاحات. اسبوع مهم نسبيا الاكثر تعبا مواليد العشرية الاولى.

عاطفياً: يوفر لك كوكب الحب من برج الحوت اجواء عاطفية وعائلية رومنسية حالمة وأوضاعاً عاطفية مميزة أو لقاء حاراً ومهماً يجعل قلبك يخفق بسرعة أكبر. تمارس سحرك وتأسر الجميع، فتعبّر عن نفسك بطلاقة مستقطباً الإعجاب تصغي إلى بوح بعاطفة شديدة أو تعرف لقاءً أو ترى الحياة اكثر إشراقاً.للعازب تتحرّر من الافكار السلبية وقد تعيش حالة من المنافسة وتتلقى هدية غير منتظرة من الحبيب.

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