تنتظر مولود برج "السرطان"من الجمعة 24 إلى الخميس 30 كانون الثاني أمور إيجابية

مهنياً: من افضل الاسابيع اسبوع مهم مميز باحداثه الفلكية الواعدة بالتقدم بحيث ترتاح من معاكسة الشمس من الجدي كما ان الظروف تسمح لك بعقد مصالحات وتوقيع اتفاقات مفيدة لك. وتساعدك بترتيب الشؤون العائلية والعاطفية نظرا لوجود الزهرة في الحوت وتساندك في الاوضاع المهنية الماليّة والمصرفية وتنظيمها. البداية مع يومي السبت والاحد مع وجود القمر الجديد في الدلو تكتمل معك الصورة والمشهد الفلكي ويساعدك الحظ على عقد تحالفات جديدة للتخفيف من حدّة المنافسة ، فتجد حليفًا قويًا او صديقًا شجاعًا او حبيبًا متفانيًا. تناضل لكي تحقق هدفاً مالياً يبدو أساسياً وتسعى له منذ مدة. يتابع الحظ تحالفه معك مع انتقال القمر يومي الاثنين والثلاثاء الى برج الحوت الذي يسهل امورك ويجعلك مرتاح الجو يتعاطف معك ويحمل لك نوعا من تغيير مهم وايجابيات وسعادة ومرح وتسلية وربح كما يجعلك تتلقى علامات الإعجاب والتهنئة، وعروضاً لشغل منصب جديد، أو تكلف بمهمة. من المحتمل أيضاً أن تعرف ترقية تعزز أوضاعك المالية وترفع المعنويات، والثقة بالنفس قد ترتبط بجديد على الصعيد المهني، أو توقع عقداً مهنياً كبيراً لكن سوف يتبدل المشهد الفلكي مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من الحمل بين الاربعاء والجمعة فتعيش عطلة اسبوع ضاغطة مربكة تزعزع لك معنوياتك وتشعر بالتوتر وبثقل الواجبات التي تتوالى بصورة مستمرة فلا تترك مجالاً لسوء التفاهم اسبوع مهم طلوب وتمنى اسبوع مهم للتحرك نشاط فكري وجسدي اسبوع ممتاز.

عاطفياً: تتلقى هذا الاسبوع أخبارًا عاطفية طيبة وتستقبل الحب بروح إيجابية تحت تاثيرات كوكب الحب من برج الحوت المائي الصديق الذي يجعل الحبيب ينتظر منك مبادرة او تحركاً مهماً تجاهه ولم لا فأنت تتمتع بطاقة كبيرة تؤهلك لأخذ المبادرة او القرار الحاسم. للعازب ,حان الوقت لتبدأ علاقة شفافة لا يشوبها خطأ، ولتسامح الحبيب على اخطائه وتفتح صفحة جديدة.

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