تنتظر مولود برج "الجوزاء"من الجمعة 24 إلى الخميس 30 كانون الثاني أحداث مهمة

مهنياً: من اجمل الاسابيع تسعى بكل قوة للوصول إلى القمّة،مدعوما من الشمس عطارد والقمر الجديد من الدلو الهوائ الصديق يومي السبت والاحد ايام مناسة حتى تنهي الاعمال الصعبة نوعية الوقت ممتازة تخدم مصالحك بالاخص كوكب عطارد كوكبك الحاكم الذي يقدم لك المساعدة ويفتح امامك ابواب المكاسب والارباح وبالتالي من الطبيعي أن يرافقك النجاح ما يجعلك تصل الى الذروة على الصعيد المهني والشخصي دون الحصول بالضرورة على ترقية.. لكن سوف تواجه تحدّيات عديدة ركود جمود تراجع بسبب انتقال القمر الى مواجهة برجك من الحوت يومي الاثنين والثلاثاء لذلك لا تقم بخطوات غير مدروسة وما عليك سوى التعاون مع الآخرين في سبيل النجاح انها ايام صاخبة ودقيقة تفرض عليك نمطاً معيّناً وتشير الى تغييرات مباغتة واحداث غير منتظرة. تتحسن التاثيرات الفلكية وتكون مدعوما من القمر من الحمل بين الاربعاء والجمعة فتبدو سعيداً لمجرى الأمور تستطيع نيل ما تريد بفضل الحظوظ الدسمة للتقدم نحو اهدافك بكفاءة قصوى ما يجعلك مطلا على الكثير من الفرص المالية والعملية ولوضع الأمور في مكانها الصحيح. كما يتسلّط الضوء على أعمالك كافّة هذا ومن المفضل أن تركّز طيلة هذه الفترة على السبل المناسبة للوصول إلى اهدافك اسبوع مهم هوائي بامتياز يخدم مصالحك اسبوع موفق للجميع.

عاطفيّاً: تشتد أزمات الغيرة والتملك تحت تاثير كوكب الزهرة المواجه لبرجك من الحوت فتصبح حبيباً متملكاً تثير استياء الشريك وانزعاجه. وربما تعني انقلاباً وضغوطاً وقراراً بالقطيعة أو الفراق. كذلك تشهد هذه الفترة انفعالات كثيرة، ومخاوف وهواجس.للعازب حذار القطيعة والجفاء ولا تزد الامور تعقيدًا من المستحسن عدم الانجراف وراء افكارك السوداء.

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