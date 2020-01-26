تنتظر مولود برج "الثور"من الجمعة 24 إلى الخميس 30 كانون الثاني بداية أسبوع متقلبة

مهنياً: تعيش بداية اسبوع متقلّبة مع انتقال الكواكب الى موقع معاكس من الدلو فتتناقض الأحداث بشكل واضح.خاصة مع انتقال القمر الجديد يومي السبت والاحد الى برج الدلو لينضم الى الشمس وعطارد ما يسبب تنافرا مع كوكب اورانوس وقد يحمل لك المزيد من الالتباسات ومن المهم جداً أن تتبع نمط حياة سهل وروتيني ولا تتوقع الحصول على نتائج مرضية انتبه لنفسك فالمواقع الفلكية معاكسة، لبرجك والذي يسلط الأضواء على أدقّ تفاصيل تحركاتك تتحسن الاوضاع الفلكية مع انتقال القمر الى برج الحوت الصديق يومي الاثنين والثلاثاء فتكون الحظوظ الى جانبك والأبواب مفتوحة بانتظارك. قد تطلق مشروعًا جديدًا وتباشر مرحلة جيدة من فرص النجاح والتفوق ما يجعلك تتمتّع بشعبية كبيرة وبزخم هائل من المعنويات والحماسة فتقلب المعطيات رأساً على عقب لمصلحتك لكن من المحتمل ان تشعر بمزاجية مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من الحمل بين الاربعاء والجمعة فتكون عطلة اسبوع طويلة وضاغطة تسلط الاضواء على اخطاءك وتطلب منك الوضوح في اعمالك وتصرفاتك فلا تتسرع ايام بطيئة تكشف اخطاءك ومخططاتك فتشعر بالإرهاق ولن تتمكن من العمل بفعالية ودقة تجنّب التوقيع على صفقات جديدة اسبوع لا بأس به طول خصصه لتسوية الامور وخفف من مزاجيتك واشتغل على الاصول وطول بالك الاسبوع المقبل افضل.

عاطفياً: تنطلق بكل قوة وثقة بالنفس مع وجود الزهرة في برج الحوت المائي الصديق فالمعنويات مرتفعة جداً وطاقاتك كبيرة توظفها في سبيل التقرب من الحبيب واعادة الامور الى مجراها الطبيعي. للعازب لا بد وان يطمئن قلبك فالجو دافئ يسمح لتبادل العواطف الحارة والجياشة والتفكير بالارتباط الرسمي.

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