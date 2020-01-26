تنتظر مولود برج "الحمل"من الجمعة 24 إلى الخميس 30 كانون الثاني أجواء إيجابية

مهنياً: يحمل هذا الاسبوع اجواء ايجابية تطرأ وتسجد تطلب منك الجهوزية التامة خاصة مع انتقال الشمس من مواجهة برجك من الجدي فيكون هذا الانتقال مناسب جدا ترتاح تتقدم خاصة يومي السبت والاحد مع وجود القمر الجديد في الدلو الذي يعطيك طاقة جيدة مختلفة كليا ايام من الدعم الكلي المعنوي والمادي والمساعدة فتظهر علامات الطموح لديك وتكون على أهبّة الاستعداد لاستكشاف مسارات جديدة سوف تستمتع بالتعاون وبتبادل الأفكار مع الآخرين.لكن سيعود القلق ليسطر عليك مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من الحوت يومي الاثنين والثلاثاء فتدخل في مرحلة صعبة مرحلة بطيئة ما يسبب لك شعور بالتعب والإجهاد نظراً لضعف الفرص وفراغ الحظوظ الأمر الذي يسبب لك التوتر حيث تعيش فترة إرباك وفشل أو خسارة أو ربما تعرّض استقرار وظيفتك للمخاطر، حاذر من سوء تفاهم أو اصطدام بآراء الآخرين ولا تجازف بسمعتك ولا تخالف التعليمات لكن بالرغم من العواصف الفلكية الصعبة سوف تحمل لك التاثيرات الايجابية للقمر الذي يدخل برجك بين الاربعاء والجمعة يجعل المعنويات مرتفعة جداً إذ تشعر بالارتياح والثقة بالنفس فتجد نفسك وسط أشخاص متفهّمين وتبدو المسائل المستعصية سهلة وواضحة الحلول كما تتلقّى الدعم المطلوب اسبوع مهم جدا بالاخص على صعيد اللقاءات والمفاوضات والتنقّلات فقط انتبه من فترة وجود القمر في الحوت.

عاطفياً: ركود عاطفي ملل روتين ضجر متطلبات مسوؤليات والسبب مواجهة كوكب الحب والشهرة والمال من بج الحوت فقد تخشى من مشاعر تخنقك او من اعتراض عائلي على علاقة لك ما يثير غضبك ، بالإضافة إلى ميولك العدائية فأنت مشاكس ولا يُعجبك تصرّف ‏الشريك والاولاد انتبه من ردات فعلك المتسرعة للعازب ، تتذمّر من تصرفات الحبيب وتلومه وتظهر غيرة لا مُبرّرة ما يزيد الأوضاع توترًا وتعقيداً.

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