"يارب ليلة سعيدة".. ندى بسيوني تدعم الأهلى قبل مواجهة النجم الساحلى

أعلنت الفنانة ندى بسيوني، دعمها لنادي الأهلي، قبل مباراته اليوم الأحد، أمام النجم الساحلي، والتي من المقرر أن تقام على ملعب السلام في التاسعة مساءً.

وكتبت ندى، عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "يارب اجعلها ليلة سعيدة على كل الأهلاوية .. كلنا ثقة في اللاعبين والجهاز الفني".

يذكر أن الفنانة ندى بسيوني، اقترحت في تغريده سابقة إقامة عيد لنادي الأهلي: "إحنا المفروض نعمل عيد للأهلي، يبقى يوم محدد من كل سنة في حب الأهلي، يحتفل بيه الأهلاوية في كل مكان من شتى بقاع الأرض، ويشاركوا فرحتهم في اليوم ده، بصورة أو شعار للأهلي حتى لو كلمة في اليوم ده، حد معايا في الفكرة دي؟".

وتعتبر "ندى" من أكثر نجوم الوسط الفني تشجيعًا لنادي الأهلي، ودائمًا تنشر صورًا لها بقميص الفريق، وتنشر تغريدات عن رأيها في المباريات.​