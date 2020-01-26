تجاوز عمرها 40 عاما.. "إيفجينيا" ملكة جمال الجدات الروسيات

لم تمنعها أمومتها أو كونها جدة من الحفاظ على رشاقتها وقوامها وجمالها، فشاركت في إحدى مسابقات ملكات الجمال كي تكون أيقونة لبلادها.

هي الروسية إيفجينيا يجينا، والتي شاركت في واحدة من مسابقات الجمال الخاصة السيدات اللاتي يتعدى عمرهن الـ40 عاما وأصبحن جدات، وفازت "يجينا" في المسابقة.

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إيفجينيا هي أم لولدين، وهي أيضا جدة وتجاوز عمرها 40 عاما، ولكن الصور تظهر جمالا فريدا من نوعه لجدة في مثل عمرها.

وقد شارك في تلك المسابقة حوالي 30 امرأة أكبرهن سنا تبلغ 76 عاما، وذلك بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".