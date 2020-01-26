"رد على الدجاج وأرز معجن".. طبخة ميريام فارس تثير سخرية متابعيها

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تعرضت الفنانة ميريان فارس، لسيل من السخرية من قبل متابعيها على صفحتها الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك بعدما أعلنت عن طبختها الجديدة.
كتبت "ميريام" بمزيج من اللغتين الإنجليزية والعربية، وقالت في تغريدتها: "I’m gonna cook رد على دجاج today which me luck ".
وجاءت السخرية من ميريان فارس بسبب كتابتها "رد"، بدلا من "رز"، وكتابة which بدلا من wish، بالإنجليزية.
ومن بين التعليقات الساخرة: "إذا طبخك مثل كتابتك بالعربي، ممكن الدجاجة بالآخر تكون بعدها عايشة"، و"البقاء لله في العربي وفي الإنجليزي"، و"أصعب أكله الرد على دجاج".
ولم تمض سوى ساعات قليلة حتى نشرت "ميريام" صورة للطبق بعد طهيه، وحظى كذلك بموجة من السخرية جديدة.
وجاءت التعليقات على صورة طبخ ميريام فارس: "الرز معجن، المكسرات بدها قلي، البصل ما إلو داعي إلا للمشاوي الدجاج، يستحب من الفخذ و ليس الصدر"، و"هو ده الرد بقى؟"، و"بيمشي الحال بلا رز بسمتي، ما عارفة تبخر الرز".
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