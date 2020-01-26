"بدون دايت ورياضة".. حيل بسيطة لإنقاص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

يمثل الدايت واتباع نظام غذائي عبئًا على الكثير من أصحاب الوزن الزائد، وكثيرًا ما يتوقفون عن استكمال أنواع عديدة من الرجيم، بسبب الملل.

الحل الأمثل في هذه الحالة هو تغيير طريقة إعداد الطعام واتباع بدائل صحية أكثر، وبالتالي تنخفض عدد السعرات الحرارية في الوجبة الواحدة، كما أوضح موقع "goodnet".

-زيت الزيتون بدلًا من الزبدة

استبدلِ الزبدة غير الصحية بزيت الزيتون، سوف يضيف لطعامك العناصر الغذائية المفيدة، والدهون الصحية أيضًا، إن كل ملعقة صغيرة من زيت الزيتون تعادل 4.2 جرام من الزبدة أو السمن.

يمكنك تحضير خبزًا لذيذًا وصحيًا من خلال إضافة الثوم ومسحوق البصل والفلفل والأعشاب مثل الريحان والأوريجانو وإكليل الجبل والبقدونس على زيت الزيتون.

-دقيق القمح الكامل بدلًا من الدقيق الأبيض

استخدمي دقيق القمح الكامل، أثناء صناعة المخبوزات بدلًا من الدقيق الأبيض، إذ كل 7/8 من كوب من القمح الكامل تساوي كوبًا واحدًا من الدقيق الأبيض، وكذلك الأرز البني أفضل من الأرز الأبيض.

وبحسب الشيف "منال العالم" فدقيق القمح الكامل لم يخضع للمعالجة والتكرير، مقارنة بدقيق القمح الكامل الذي يتم معالجته وتكريره.

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-بياض البيض بدلًا من البيضة الكاملة

يفضل استخدام بياض البيضة فقط في الطعام، نظرًا لانخفاض سعراتها الحرارية.

-الأعشاب بدلًا من الملح

التقليل من استخدام الملح في الطعام، ليس بالشيء الصعب، ويمكنك استخدام الأعشاب والتوابل لإضافة النكهات إلى الطعام، أو استخدام مسحوق الثوم أو بذور الكرفس أوالثوم، أو البصل، ويمكنك أيضا إضافة الأعشاب الطازجة المفرومة بشكل ناعم مثل، الشبت، والبقدونس، وإكليل الجبل، والثوم والكرفس، أو البصل.

-القرنبيط بدلًا من البطاطس

يعتبر القرنبيط صحي أكثر من البطاطس، ويمكنك استخدامه أيضًا كصلصة كريمية بعد هرسه بشكل جيد.

-دسم أقل

استخدمي منتجات الألبان من الزبادي والجبن، قليلة الدسم بدلًا من كاملة الدسم.

الزبادي اليوناني على سبيل المثال خالي من الدسم تمامًا وهو بديل ممتاز للزبادي العادي.

-الخضراوات بدلًا من اللحوم

يعتبر تناول البروتينات النباتية أفضل لصحتك، بسبب قيمتها الغذائية العالية، وسهولة هضمها، إلى جانب السعرات الحرارية الأقل.