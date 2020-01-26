جمال أنابيلا هلال بين الأمس واليوم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يناير 2020 04:43 مساءً - قرعت أنابيلا هلال أبواب الشهرة عام 2005، حين فازت بلقب وصيفة ملكة جمال لبنان، ثم بعد مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون عام 2006. جمالها كان طبيعيًّا جدًّا، وملامحها كانت بارزة واضحة وبسيطة. ببساطة فتاة جميلة بل من منافسات ملكات جمال وطنها. معالمها اليوم تغيّرت جدًّا بل نكاد نعتقد أننا ننظر إلى امرأة ثانية. كيف تغيّرت أنابيلا هلال بين الأمس واليوم؟

كيف تعتني أنابيلا هلال بجمالها؟

أنابيلا هلال

أنابيلا هلال وفي أحد التصاريح، أعلنت أنّها تستخدم مستحضرات تجميل مركّبة من مكوّنات طبيعية، مثل بيض الكافيار والذهب. وهي لا تتبع أيّة حمية غذائية معيّنة، ولا تحرم نفسها من أيّ طعام. واعترفت بأنها تخضع لتقنية IV DRIP وهي تقنية عالمية عبارة عن حقن فيتامينات تدخل مباشرةً إلى الدم والدورة الدموية، لتجديد خلايا البشرة وتنشيطها، فضلًا عن تنشيط خلايا الجسم والذهن، وإبعاد شبح الفيروسات وتقوية جهاز المناعة، ورفع معدلات الحديد في الجسم... كما اعترفت بأنّ زوجها طبيب التجميل نادر صعب يهتمّ بها وباطلالاتها. اعترفت هلال أيضاً بإجراء عملية جراحية واحدة من دون أن تذكر أية تفاصيل. لكنّ مقارنة بين الأمس واليوم، نلاحظ أنّها خضعت لأكثر من عملية، بخاصة الحنك والأنف، اللذين يظهران بشكل واضح.

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أنابيلا هلال بين ما قبل 2010 وبعدها

أنابيلا هلال قبل سنوات

عام 2005 كما ذكرنا كانت أنابيلا هلال أكثر المرشحات حظًّا للفوز بلقب جمالي عالٍ في لبنان، لتسبقها حينها غبريال أبو راشد. رغم ذلك، لا أحد يمكن أن يُنكر جمال أنابيلا صاحبة المعالم الأوروبية، والتكاوين البسيطة الناعمة، بعينين ملوّنتين وخدود مكتنزة وشفاه ممتلئة. بعد زواجها عام 2010 من طبيب التجميل نادر صعب، بدأت رحلة هلال مع الفيلر والحقن وعمليات التجميل. والصورهنا تشير إلى تغيّرات في الحنك، والفم، وطريقة الحقن واضحة في الخدود، وأجزاء الوجه الأخرى. لا تزال هلال جذابة ولافتة، ولا تزال تحتفظ بمقاييس جمالية لكن لا يمكن إنكار حقيقة التغيير.

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أنابيلا هلال في السنوات الأخيرة

مسيرة أنابيلا المهنية:

أنابيلا هلال خلال ترشحها لملكة جمال الكون

أنابيلا حاصلة على دكتوراه في الحقوق، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2005 حيث حلّت وصيفة أولى. ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال الكون 2006 وحلت ضمن أول 10 متسابقات. بدأت بتقديم البرامج عام 2007من خلال برنامج ميشن فاشن على شاشة أل بي سي، كما قدمت برنامج "حلوة ومرة"على القناة نفسه. وقدمت برنامج تلفزيون الواقع "أراب آيدل" بمواسمه الأول والثاني والثالث على MBC، ثم انتقلت إلى محطة إم تي في اللبنانية حيث قدمت العديد من البرامج.

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