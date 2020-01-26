كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يناير 2020 04:43 مساءً - البيض مفيد بشكل كبير للجسم بصفة عامة، وهو من المواد الطبيعية المعروفة بخصائصها لـ شد البشرة إذ تحتوي على البروتين والكولاجين الذي يمنح السيدة الأربعينية بشرة نضرة وصحية.



وإليكِ ماسكات بياض البيض لشد بشرة المرأة الأربعينية.



ماسك البيض والعسل

ماسك البيض والعسل



المكونات

بياض بيضة

ملعقة كبيرة من العسل

ملعقة صغيرة زيت زيتون



طريقة تحضير الماسك

اخلطي المكونات مع بعضها، ووزعيها على بشرتِك.

اتركي الماسك لمدة ربع ساعة، ثم اشطفي وجهكِ بالماء.

كرري هذه التجربة مرتين بالأسبوع، لمقاومة تجاعيد البشرة والحفاظ على نضارتها.

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ماسك بياض البيض والأفوكادو وحليب جوز الهند

ماسك بياض البيض لشد البشرة



- بياض بيضة مهروسة

- ملعقة كبيرة من حليب جوز الهند

- ملعقة صغيرة من العسل الخام





طريقة عمل الماسك

- تُخلط المكونات مع بعضها البعض، لتصبح كالعجين.

- ضعي الخليط على بشرتكِ، واتركيه لمدة نصف ساعة.

- اُشطفي وجهكِ بعدها بالماء الفاتر.

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ماسك بياض البيض والزبادي

ماسك بياض البيض والزبادي



المكونات

بياض بيضة

كوب لبن الزبادي

نصف ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي



تحضير الماسك

اخلطي المكونات مع بعضها البعض، ووزعي الخليط على بشرتِك.

اتركي الخليط لمدة نصف ساعة.

اشطفي وجهكِ بعدها بالماء الدافىء ثم البارد.

كرري الماسك من مرة إلى مرتين أسبوعيًّا للحصول على نتيجة فعالة.

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