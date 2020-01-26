كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يناير 2020 04:43 مساءً - الموز يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة التي تمنح البشرة نضارة وحيوية، كما يحتوي على فيتامينات ج الذي يساعد على انتاج الكولاجين في البشرة، وبالتالي يمنحها مظهر شبابي دائم.



ولهذا إليكِ ماسكات الموز لبشرة شبابية



ماسك الموز وحليب جوز الهند

ماسك الموز وحليب جوز الهند



- حبة موزة مهروسة

- ملعقة كبيرة من حليب جوز الهند

- ملعقة صغيرة من العسل الخام



طريقة عمل الماسك



- تُخلط المكونات مع بعضها البعض، لتصبح كالعجين.

- ضعي الخليط على بشرتكِ، واتركيه لمدة نصف ساعة.

- اُشطفي وجهكِ بعدها بالماء الفاتر.

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ماسك الموز واللوز والحليب

ماسك الموز واللوز والحليب



المكونات



- حبة موزة مهروسة

- 6 حبات لوز

- 2ملعقة كبيرة حليب

- قطرات من ماء الورد



تحضير الماسك



انقعي حبات اللوز في الحليب لمدة ليلة كاملة.

اصنعي عجينة من الموز مع حبات اللوز مع الحليب وأضيفي ماء الورد.

ضعي الماسك على الوجه، واتركيه حتى يجف.

ابدئي بعمل طبطبة على البشرة.

أزيلي الماسك بالماء البارد.

كرري الماسك 3 مرات أسبوعيا لبشرة لا تشيب.

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ماسك الموز والعسل والزبادي

ماسك الموز والعسل والزبادي



المكونات



- حبة موز مهروسة

- ملعقة صغيرة عسل

- ملعقة كبيرة من الزبادي



طريقة تحضير الماسك



اُخلطي المكونات مع بعضها البعض.

ضعي الخليط على بشرتكِ.

اتركي الخليط حتى يجف.

اُشطفي وجهكِ بعدها بالماء.

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