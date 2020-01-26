ما هو البدكير والمنكير؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يناير 2020 04:43 مساءً - يعد البدكير والمنكير الركيزة الأساسية في مجال العناية بأظافر اليدين والقدمين والجلد المحيط بها، وتلجأ إليه النساء للحصول على أظافر قوية ومتألقة وخالية من أية شوائب. فإذا كنت ترغبين في الاطلاع بشكل مفصّل على ماهية البدكير والمنكير وأهميتهما للأظافر، سنقدم لك في هذا المقال أبرز المعلومات المتعلقة بالبدكير والمناكير، والأدوات المستخدمة في هذه العلاجات التجميلية للعناية بأظافر اليدين والقدمين.



ما هو البدكير؟

البدكير للعناية بأظافر القدمين

البدكير هو أحد التقنيات أو العلاجات التجميلية التي تهدف الى العناية الكاملة بأظافر القدمين والقدمين على حد سواء، من خلال استخدام منتجات وأدوات تعمل على إزالة الجلد الزائد وتقليم الأظافر وترطيب القدمين. ليس هذا فحسب، بل أيضاً علاج القدمين وتقشيرهما بالماء والزيوت العطرية المفيدة. وبعد الانتهاء من العناية بالأظافر والقدمين، يتم تطبيق المناكير باللون المرغوب فيه.

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ما هو المنكير؟

المنكير للعناية بأظافر اليدين

المنكير هو أحد العلاجات التجميلية التي تحصل عليها المرأة في الصالونات لترتيب وتهذيب أظافر يديها، والتي تُستخدم خلالها أدوات ومنتجات عدة للعناية بالأظافر وتقشير الجلد المحيط بالأظافر وإزالة الخلايا الزائدة والميتة الموجودة في محيط أظافر اليدين. وهي تشتمل على برد وترتيب وتنعيم أظافر اليدين وترطيب اليدين أيضاً، ومن ثم طلاء الأظافر بلون المناكير الذي ترغب فيه المرأة. وتلجاً كثيرات من النساء الى المنكير للحفاظ على مظهر أظافر متألق ونظيف وخال من الشوائب، ويمنكن القيام به بشكل دوري وفق حاجة ومتطلبات أظافر اليدين.

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الأدوات المستخدمة في البدكير والمنكير

الأدوات المستخدمة في البدكير والمنكير

للقيام بالبدكير والمنكير، يتم استخدام أدوات معينة للوصول الى الغاية المطلوب، وهي الحصول على مظهر أظافر يدين وقدمين متألق، في مقدمها: مزيل طلاء الأظافر، مبرد للقدمين، مبرد للأظافر، مقص لإزالة الجلد الزائد في محيط الأظافر، كريم الترطيب، كمية من القطن، مقوي الأظافر، إضافة الى لون المناكير المرغوب في استخدامه.



خطوات البدكير والمنكير

البدكير والمنكير



إن خطوات القيام بالبدكير والمنكير بالترتيب هي كالتالي: تنظيف الأظافر من آثار المناكير القديمة، تقليم الأظافر وبردها، نقع اليدين بالماء الساخن والشامبو، برد اليدين والقدمين لا سيما المناطق الجافة والمتقشرة والمتشققة، إزالة الجلد الميت والزائد في محيط الأظافر، ترطيب الأظافر واليدين والقديمن، وضع المناكير الشفاف المقوي للأظافر، من ثم تطبيق المناكير الملون.

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