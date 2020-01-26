اكتشفي أسباب حكة الشعر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يناير 2020 04:43 مساءً - تعتبر حكة الشعر من أبرز مشاكل الشعر والتي تعاني منها الكثير من السيدات، لذا اخترنا أن نقدم في مقال اليوم ما هي الأسباب التي تؤدي إلى حكة الشعر ومجموعة من النصائح للعناية بالشعر وتفادي حكة الشعر.

أسباب حكة الشعر

حكة الشعر وأسبابها

التعب والإجهاد والقلق والتوتّر. تعرّض فروة الرّأس للماء السّاخن بكثرة. وجود القمل في الرّأس. التعرّض لعوامل الطّقس القاسي. حدوث التهابات في فروة الرّأس. حدوث تغيّرات وتقلبات هرمونيّة. حدوث تحسّس من دواء أو علاج معين. حدوث فرط وزيادة في نمو الخميرة على فروة الرّأس. حدوث تحسّس الشعر. تهيّج في فروة الرّأس. استخدام منتج معيّن جديد للشّعر قد يسبب الحكة. قلة وجود المغذيّات في الجسم. مرض الذّئبة. تعرّض الشّعر وفروة الرّأس إلى أدوات تصفيف الشّعر ذات الحرارة العالية. حدوث الصُداع النّصفي. الصّدفية في فروة الرّأس.

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نصائح للتخلص من حكة الشعر

حكة الشعر

تقليل استخدام مصففات الشعر

الحد من استخدام منتجات تصفيف الشعر التي تتسبب في جفاف الشعر وتودي إلى تلفه وإصابة فروة الرأس بالحكة.

الأدوات الخاصة بالشعر

من الضروري عدم مشاركة الأدوات الشّخصيّة الخاصة بالشعر مع الآخرين، حتى وإن كان من أفراد العائلة.

استخدام شامبو مناسب

من الضروري استخدام شامبو مناسب خالٍ من المواد الكيميائية التي تسبب تهيج الشعر، لذا يمكنك الاعتماد على شامبو الأطفال لأنه خفيف ولا يسبب الحكة.

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الماء البارد

ينبغي علينا الاعتماد على الماء البارد عند الاستحمام لعدم تهيج الشعر وإصابته بالحكة.

غسل الشعر مرتين أسبوعياً

نحرص على غسل الشعر من مرة إلى مرتين أسبوعياً للحفاظ على دهون الشعر الطبيعية.

تناول الماء

الماء هو سر الحياة، لذا ينبغي علينا تناول من ٨ إلى ١٢ كوباً من الماء يومياً.

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