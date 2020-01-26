أفكار إطلالات شتوية على طريقة فرح الهادي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يناير 2020 04:43 مساءً - تًصنف فرح الهادي من ضمن أكثر نجمات الكويت الشابات شهرة، وقد أثبتت نفسها وجدارتها في التمثيل، منذ أن دخلت عالم الأضواء من خلال الأدوار التي لعبتها. ولم تكتف بذلك، بل أنّ اهتماماتها الفنية وصلت حتى الموضة من خلال إطلالاتها اللافتة وذات الطابع المبتكر والجريء، التي تقوم بتنسيقها واستعراضها على حسابها الشخصي على انستقرام، والذي تملك عليه ما يزيد عم 4 مليون متابع. واليوم جمعنا بالصور أبرز الإطلالات الشتوية التي اعتمدتها فرح، لتستوحي منها أفكارا مميزة لهذا الموسم.





تنسيق كاجوال في السويتر والجينز اعتمدته فرح الهادي:

لوك في السويتر والجينز اعتمدته فرح الهادي



السويتر الصوفية عادت إلى الموضة، لتكون من أبرز الصيحات. وقد شاهدنا منها هذا الموسم تصاميم متنوعة وملفتة، مثل التصميم الذي اختارته فرح الهادي في أحدث إطلالاتها باللون البنفسجي الفاتح، وبقصة اوفر سايز مزين بالكشكش عند منطقة الصدر والأكتاف. وقد نسقت معه حذاء رياضيا أبيض وحقيبة يد صغيرة.





إطلالة شبابية باللون الأسود نسقتها فرح الهادي:

لوك شبابي باللون الأسود نسقته فرح الهادي





إطلالة صباحية مريحة وكاجوال، اعتمدتها فرح الهادي لكن فيها لمسات من العصرية. وقد اختارت بنطلون جينز سكيني باللون الأسود نسقت معه سويتر قطنية فضفاضة باللون الأسود أيضاَ، وأكملت اللوك بحقيبة كتف باللون الزهري من برادا Prada، وبحذاء رياضي أبيض ونظارات شمسية بتصميم عصري.

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فرح الهادي في قميص من الجلد العسلي:

فرح الهادي في تنسيق في القميص الجلد



القميص الجلد من أبرز صيحات الموضة في موسم شتاء 2020 بقصاتها الواسعة وألوانه الغنية، وهنا فرح الهادي نسقت لوك في القميص الجلد الذي اختارته باللون العسلي، وزينت خصره بحزام كورسيه عريض أسود، ومن تحته اعتمدت توب ياقة عالية ونسقت معه سروالا مطاطيا وجزمة عالية باللون الأسود وحقيبة كتف باللون البني.





لوك شتوي جمع بين الأناقة والعصرية اعتمدته فرح الهادي:

تنسيق عصري باللون الأبيض اعتمدته فرح الهادي





نسقت فرح الهادي إطلالة جمعت بين الأناقة والعصرية، وقد اعتمدت فيها بشكل كامل على اللون الأبيض السكري. وقد اختارت بنطلون جينز مع توب ياقة عالية ومن فوقهما معطف اوفر سايز، واختارت مع اللوك حذاء رياضيا من بالنسياغا Balenciaga، وحقيبة يد من الجلد من بوتيغا فينيتا Bottega Veneta والقطعة الوحيدة الملونة في الإطلالة، كانت النظارة الشمسية.



إطلالات وتنسيقات شتوية من فرح الهادي جمعناها لك بالصور لتستوحي منها بدورك أفكارا ذات طابع عصري وشبابي، تعتمدينها في شتاء 2020.

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