كايا جربر في باريس في إطلالات ستريت ستايل وعلى منصات العروض

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يناير 2020 04:43 مساءً - كايا جربر Kaia Gerber تُصنّف من ضمن أكثر عارضات الأزياء في العالم ومن أعلاهنّ أجرًا، ودائمًا ما نراها على منصات عروض كُبرى دور الأزياء العالمية وفي أسبوع باريس للموضة للهوت كوتور لموسم ربيع وصيف 2020، شاركت كايا في 3 عروض فقط وقد شاهدناها على منصة دار شانيل Chanel، وجيفنشي Givenchy وفالنتينو Valentino، كما أننا رصدنا لها عددًا من اطلالات الستريت ستايل الشبابية، التي نسقتها في فترات ما بين العروض واطلالات أُخرى رسمية لمناسبات مسائية، واعتمدت فيها النمط الشبابي الناعم، وإليكِ التفاصيل.



لوك في الجينز والبليزر نسقته كايا جربر:

اطلالة في الجينز والسويتشرت نسقتها كايا جربر





من القطع المفضلة بالنسبة لـ كايا جربر Kaia Gerber هي جاكيت البليزر، وكثيرًا ما تعتمدها في مختلف المناسبات والاطلالات، مثل هذا اللوك الكاجوال الذي نسقت فيه بنطلون جينز بقصة كلاسيكية مع سويتشرت قطنية باللون الرمادي، وجاكيت بليزر طويل بنقشة الكارو باللون الزيتي، وأكملت الاطلالة بشنطة يد من الجلد الأسود، وحذاء رياضي من علامة نيو بالانس New Balance.





اطلالة مسائية أنيقة تألقت بها كايا جربر:

اطلالة أنيقة نسقتها كايا جربر لاحدى المناسبات المسائية





في حفل مسائي لدار برادا Prada أقامته على هامش أسبوع باريس للموضة، شاهدنا كايا جربر Kaia Gerber في اطلالة ناعمة أنيقة، اختارت فيها فستان ميدي باللون الأبيض نسقت من فوقه معطفًا أسود طويلًا، ومعهما اختارت حذاءً بكعب عالٍ باللون الأخضر، وحقيبة كلاتش من الترتر الأسود.

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كايا جربر تتألق من جديد على منصات العروض الباريسية:

كايا جربر على منصات عروض دور الأزياء في أسبوع باريس للهوت كوتور





لم تنل كايا جربر Kaia Gerber لقب عارضة الأزياء الأفضل في العالم من العدم، بل بسبب جدارتها وحرفيتها في عرض الأزياء، وذلك يبدو واضحًا مع كل عرض تقدّمه وضمن موسم ربيع وصيف 2020 للهوت كوتور، شاهدناها على منصات كل من دار شانيل Chanel، وجيفنشي Givenchy وفالنتينو Valentino، وقد تألقت بشكل حرفي وبدت مشرقة وواثقة من نفسها على المسرح، وفي عرض دار شانيل شاهدناها في فستان ميدي من الدانتيل الأبيض، وفي عرض فالنتينو شاهدناها في فستان سهرة مميز بألوان جمعت بين الزهري والأبيض والأحمر، وفي عرض دار جيفنشي تألقت في فستان زفاف مطرز بالورود تصميمه دراماتيكي.



كايا جربر Kaia Gerber تتألق على منصات العروض وخارجها في اطلالات ستريت ستايل ضمن أسبوع باريس للهوت كوتور لموسم ربيع وصيف 2020.

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