عبايات شفافة للسهرة موضة 2020 وطرق تنسيقها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يناير 2020 04:43 مساءً - استحوذت العبايات ذات الخامات الشفافة على إهتمام أشهر المصممين الذين برعوا في تقديمها بتصميمات متنوعة وفريدة ستدعم أناقتك في مختلف الأوقات والمناسبات.



ندعوك إلى مطالعة أحدث موديلات عبايات 2020 واستوحي طرق تنسيقها مع الأزياء والاكسسوارات لإطلالاتك النهارية والمسائية.



عبايات شفافة من الأورغانزا موضة 2020

عبايات شفافة من الأورغانزا موضة 2020





قدمت ماركة اس اتش ستوديوز SH Studios باقة من العبايات البيضاء والرمادية المصممة من خامة الأورغانزا الشفافة واللامعة، اختاري الموديل الأبيض للنهار ونسقيه مع فستان أبيض طويل في حال كنت نحيفة الجسم، أما اذا كنت ممتلئة القامة فننصحك بتنسيقه مع فستان أسود لإطلالة مونوكروم راقية تنحف المناطق المكتنزة وادعمي أناقتك بحقيبة وحذاء باللون البرغندي.



عبايات شفافة مطرزة موضة 2020

عبايات شفافة مطرزة موضة 2020





لم تكتفي بعض الماركات بإدراج تصميمات فريدة من العبايات السوداء الشفافة بل حرصت أيضًا على تزيينها بالتطريز الناعم، نسقت ماركة لوزان Louzan العباية السوداء المزدانة بالريش مع فستان بيج طويل من دون أكمام، كما أحببنا العباية ذات التفاصيل البراقة من توقيع أدور بوتيك Adore Boutique والتي نسقت مع فستان أبيض، اطلالات فخمة تناسب طلعات المساء.



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عبايات شفافة بموديل الكاب لإطلالة فخمة

عبايات شفافة بموديل الكاب لإطلالة فخمة



اذا كنت تفتشين عن إطلالة فخمة ومثالية، نرشح لكِ العبايات الشفافة المصممة على طراز الكاب والمطرز بشكل عمودي من توقيع ماركة لوزان Louzan، اعتمدي هذا الستايل لتزيد من طولك وتمنحك لوك ملوكي مميز، كما يمكنك التأنق بالعباية السوداء المنسقة مع فستان مخمل من توقيع Abati boutique.



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عبايات شفافة بأكمام الجرس موضة 2020

عبايات شفافة بأكمام الجرس موضة 2020





هذا العام الأكمام ذات القصات المميزة هى النجمة سواء في مجموعات الكوتور أو الأزياء الجاهزة أو حتى مجموعات العبايات، أحببنا العبايات المصممة بأكمام الجرس Bell Sleeves Abayas التي تألقت بها عارضات نور ذا ليبل Noor the Label واس اتش ستوديوز SH Studios، تبني هذا الستايل لإطلالة عصرية على الموضة.



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