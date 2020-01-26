فساتين زفاف عروس 2020 من أسبوع الموضة في باريس

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يناير 2020 04:43 مساءً - شارك العديد من المصممين في أسبوع باريس للموضة ربيع وصيف 2020، برزت العديد من موديلات فساتين الزفاف التي تناسب مختلف أذواق العرائس، سواء فساتين زفاف ناعمة أو فساتين زفاف فخمة، بالإضافة للتصاميم الجريئة والعصرية.

طالعي أجمل فساتين زفاف من أسبوع باريس للموضة لتلهمك بإطلالة ساحرة في يومك الكبير.

فساتين Antonio Grimaldi

Antonio Grimaldi

قدمت ماركة Antonio Grimaldi فساتين زفاف غير تقليدية بتصاميم راقية، حيث الأكمام الطويلة والقبّة المرتفعة مع تطريزات بسيطة، وبعض منها يكشف جزء من البطن للمسة جريئة ولافتة.

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فساتين ديور Dior

ظهرت مجموعة من موديلات فساتين الزفاف العصرية في عرض أزياء ديور 2020، واستخدمت الماركة أقمشة شفافة لإطلالة ناعمة وبسيطة بقصّات مختلفة، مثل الفستان بالقصّة الملتفة على الخصر، الفستان بالحمّالة الواحدة والتنورة الطبقات المنفوشة.

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فساتين جورج شقرا Georges Chakra

Georges Chakra

قدم المصمم اللبناني جورج شقرا Georges Chakra فساتين زفاف فخمة بتصاميم عصرية ولافتة للأنظار، واستخدم المصمم الأقمشة الشفافة المزينة بتطريزات الورود.

سيطرت صيحة الكشكش على فساتين جورج شقرا، بالإضافة لبعض الصيحات الأخرى مثل الفساتين بالشق الأمامي الطويل والفساتين بالتنورة الإضافية.

وبرزت بعض موديلات فساتين الزفاف القصيرة والمنفوشة، بالإضافة إلى الفساتين العمودية والفساتين التي تتسع قليلاً من أسفل، واكتملت إطلالات العرائس بالطرحات التول.

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فستان جورج حبيقة Georges Hobeika

Georges Hobeika

اختتم المصمم اللبناني جورج حبيقة عرضه المبهر بفستان زفاف استثنائي ليخطف الأنفاس مثل عادته.

تميز الفستان بلونه الذهبي اللامع مع التطريزات البرّاقة، وهو بأكمام طويلة دون أكتاف مع تنورة إضافية منفوشة وطرحة ذهبي طويلة.

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فساتين رالف وروسو Ralph & Russo

Ralph & Russo

أيضاً قدمت ماركة رالف وروسو فساتين زفاف عصرية ومفعمة بالأنوثة.

أحببنا الفستان القصير بالتنورة الطويلة من الخلف والمزين بوردة كبيرة على الصدر، بالإضافة إلى الفستان العمودي بالقبّة الـHalter والشق الجانبي الطويل.

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فساتين طوني ورد Tony Ward

Tony Ward



تنوعت فساتين زفاف طوني ورد لترضي مختلف الأذواق، سواء فساتين منفوشة أو بقصّات عمودية.

وظهرت العديد من صيحات فساتين الزفاف في تشكيلة ايلي صعب، مثل الفساتين بالشق الجانبي الطويل، والفساتين بالوشاح الطويل من الخلف.



واختتم المصمم عرضه بفستان زفاف منفوش ومرصع بتطريزات برّاقة، وبأكمام منسدلة دون أكتاف.