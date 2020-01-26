كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يناير 2020 04:43 مساءً - إنّ اتجاهات الأحذية هي الأكثر متعة في ترند الموضة، لأنّها لا تختلف كثيرًا من عام لآخر. يمكنكِ شراء حذاء بني أو أسود، ويبقى موضة لأكثر من سنة. ومع ذلك، هناك مجموعة جديدة ومميّزة لأحذية شتاء 2020 باللون البني، ومن المؤكد أنّ عام 2020 سيُملأ بأحذية أنيقة. أدناه، مختارات من اتجاهات أحذية شتاء 2020 باللون البني. أغلبها مناسب للمشي، بموديلات ستعجبكِ:



أحذية باللون البني بنقشة النمر

أحذية بنقشة النمر



عام 2020 سنلاحظ هجمة البوت بنقشة النمر الروك المريح. المصممون كافة في عروض خريف شتاء 2020، اعتمدوا هذه التصميمات. وهذا خبر مفرح طبعًا. لطالما الروك كان خيار السيدات الأفضل لأنّه يتمع بكعب عالِ ومريح بالوقت نفسه. طبعًا يفضل انتعال هذا البوت مع تنورة أو فستان.

أحذية ركوب الحصان باللون البني

حذاء من برادا



كانت أحذية "ركوب الخيل" ترند لسنوات مضت، ثم اختفت. في عام 2020، أُعيد تصميمها لكن بانتشار أقلّ. تليق هذه الأحذية بالستريتس تايل، وشاهدنا في عروض أسبوع الموضة لربيع وصيف 2020 في باريس هذا الأسبوع.

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أحذية بكعوب مع تصميم باللون البني

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أحذية بكعب مع تصميم



هذا النوع من الأحذية تم تصميمه بطريقة بسيطة من الجلد، ولكن يتميّز بكعبه الغريب الناعم. طبعًا لا ننصح به خلال المشي في الشارع، لكن يبدو فكرة جيدة للمكتب.

أحذية اللون البني مع ألوان ثانية

احذية ترند



الأحذية البنية مع ألوان ثانية ترند في 2020 وهي تضيف حيوة وأناقة على اطلالاتِك. إذا كنتِ من محبات الموضة، ننصحكِ باتّباعها وسبق صديقاتكِ عليها. هذه الأحذية تليق بالملابس الكاجوال والسبور، وقد تكون من القماش أو الجلد. وهي قد يكون رأسها على شكل مربّع أو مروّس كما في الصورة.

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أحذية اللون البني "الهررة"

أحذية ترند



أحد أكثر ألوان الأحذية ترند هذا الموسم هو البني بالكعوب الصغيرة، أو أحذية الهررة كما يتم تسميتها، حيث يتم ارتداء جوارب صغيرة معها. ننصحكِ بارتدائها مع جينز ومعطف بني أو بيج للحصول على ستايل عصري خاصة للستريت ستايل. هذه الأحذية ستكون بخزانة كل إمرأة هذا العام.