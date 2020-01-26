ملابس محجبات للقصيرات موضة شتاء 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يناير 2020 04:43 مساءً - لإختيار الأزياء التي تناسب شكل الجسم قواعد وأصول، فالإطلالة الأنيقة لا تعتمد فقط على القطع الفاخرة وإنما على إنتقاء ما يناسبنا وتنسيقه بالشكل الصحيح.
من هنا رصدنا لكِ أحدث صيحات الموضة التي تناسب للقصيرات ونخبرك بطرق تنسيقها على غرار الفاشينيستا المحجبات.
إطلالة أحادية اللون تزيد من الطول
لا تزال صيحة الإطلالة أحادية اللون متصدرة لائحة الموضة العالمية والتي تأتي في صالح قصيرات القامة حيث تساعد في إبراز طول القامة لا سيما اذا ما أحسنت إختيار القياسات المناسبة لقامتك، استوحي من الفاشينيستا سمر البرشا ونسقي البليزر الأزرق الفاتح متوسط الطول مع تنورة بليسيه من اللون نفسه وأكملي اللوك بكنزة زرقاء من الدرجة اللونية نفسها وأنتعلي حذاء مدبب Pointy shoes.
بناطيل عالية الخصر موضة 2020
حافظت البناطيل المصممة بخصر عالي على مكانتها ضمن إتجاهات 2020، جربي تنسيقها مع كنزة خفيفة ووشاح ترتان من وحي إطلالة الفاشينيستا سحر فؤاد أو ارتدي بنطال أبيض مستقيم القصة مع كنزة بيج ومعطف أبيض على طريقة الفاشينيستا لينا أسعد التي تممت أناقتها بحذاء Nude مدبب، هذه الإطلالات ستبرز طول ساقيكِ وبالتالي تخلصك من شكل القامة القصيرة.
فساتين مستقيمة القصة للقصيرات
برزت هذا الشتاء صيحة الفساتين الصوف مستقيمة القصة لا سيما تلك المصممة باللوان الترابية القريبة من لون الجلد، ننصحك بإعتماد هذه الصيحة وتنسيقها مع معطف طويل من اللون نفسه لتبدين بطول أكبر مما أنتِ عليه.
الحزام من نفس لون الفستان
لا تقتصر الحيل المتبعة لإطالة القامة على الأزياء فقط بل تشمل أيضًا الإكسسوارات، لذا عند إختيار الحزام عليكِ يفضل أن يكون لونه من نفس لون الفستان أو البنطال حتى تقسمي طول قامتك وبالتالي تبدين أقصر مما أنتِ عليه، كذلك ننصحك بإرتداء الحقائب متوسطة الحجم حتى لا تطغى على حجم جسمك.
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