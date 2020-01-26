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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يناير 2020 04:43 مساءً - اختيار موديلات العبايات مع تفاصيل الأكمام، واحدة من أكثر الأمور التي تبحث عنها الصبايا، خاصًة أن موديلات العبايات في تنوع وتجدد، والأكمام واحدة من التفاصيل التي يمكن اللعب بها بطرق مختلفة.
ولهذا اخترنا لكِ مجموعة عبايات أنيقة مع تفاصيل الأكمام المختلفة، لتختاري منها ما يناسبكِ.
عبايه مع أكمام مطرزة بالورود
إذا كنتِ تبحثين عن لمسة أنثوية بعبايتك، فلم لا تجربي العبايه مع الأكمام المطرزة بالورود، كهذا الموديل من mazyoonah abaya، والتي يمكنكِ اعتمادها بمشاوير بعد الظهر، مع كعب عالي مدبب أو شفاف، وشنطة سوداء ميني لاطلالة محايدة.
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العبايه مع الأكمام الشفافة
من اللمسات غير التقليدية التي يمكن أن تختاريها بعبايتكِ، هي الموديلات مع الأكمام الشفافة، كهذا التصميم من helina abaya، مناسبة للصبايا صاحبات الذوق الجرئ، خاصًة مع وجود تفاصيل الريش على العبايه.
وهذا الموديل يناسبه اعتماد شنط فخمة لاسيما من ماركتكِ المفضلة، مع ألوان جذابة كالاخضر العشبي أو الأحمر العنبي، وحذاء أسود مرصع بالأحجار اللامعة.
العبايه مع أكمام بلون مختلف
من الأساليب التي تعتمد عليها ماركات العبايات، هو اختيار الموديل مع الأكمام الملونة، كهذا التصميم من abayat sadan ، للعبايه بالكم الرمادي، لاطلالة جذابة تمنحكِ مظهر أصغر سنًا، يمكن معها اختيار الحجاب بنفس الدرجات الرمادية، وشنطة باللون الأبيض الثلجي، لاطلالة متناغمة.
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العبايه مع الاكمام المطرزة اللامعة
لفتنا هذا الموديل للعبايه السوداء مع الأكمام المطرزة بالخرز من نفس اللون، للصبايا صاحبات الذوق المرح واللاتي يتمتعن بروح حيوية، أنيقة ومميزة وتناسب كل الصبايا، ويسهل تنسيقها مع الألوان المختلفة للشنط والاكسسوارات.
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