اطلالات تزيدك طولاً من سارة الدهيم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يناير 2020 04:43 مساءً - لطالما تبحث الفتيات قصيرات القامة عن الاطلالة التي تمنحهن طولاً مُضاعفاً، لاطلالة متوازنة وأكثر أناقة، ولهذا يبحثن عن الفاشينيستا قصيرات القامة، اللاتي يعتمدن على أسلوب عصري باختيار الأزياء التي تناسب طولهن.

واليوم اخترنا لكِ الفاشينيتسا سارة الدهيم، التي تستطيع أن تعتمد على اطلالات تزيدك طولاً، يمكنكِ أن تستوحي منها أفكار إن كنت تبحثي عن الستايلات من هذا النوع.



الاطلالات بالألوان المحايدة الأساسية

الاطلالات بالألوان المحايدة الأساسية





تلعب الاطلالات باللون المحايد دور كبير في أن تمنحكِ مظهر أكثر رشاقة وطولاً مضاعف، ولكن عليكِ اختيارها بطريقة أكثر ذكاء، كهذا اللوك من الفاشينيستا سارة الدهيم بلوني الأبيض والأسود.

ولكنها اختارت اللون الداكن الأسود للجزء السفلي لتبعد تركيز العين عن ساقيها، ويكون التركيز فقط على الجزء العلوي باللون الأبيض للبلوزة الطويلة.

تابعي المزيد:أبرز صيحات تنانير طويلة للمحجبات من وحي الفاشينيستا



الجاكيت الطويل والبناطيل القماشية والجوارب

المعاطف الطويلة والبناطيل القماشية والجوارب





واحدة من اللمسات التي يمكنكِ اعتمادها لتزيدكِ طولاً، هو اعتماد البناطيل القماشية السوداء مع الجوارب بنفس اللون، واختاري الجاكيت الطويلة أو البلوزات، كهذا اللوك الفخم من سارة الدهيم.

وإن كنتِ تتمتعين بجسد ممشوق، اعتمدي الشنط صغيرة الحجم، التي ستضيف لاطلالتكِ لمسة راقية وهادئة.

تابعي المزيد: إطلالات شتوية للمحجبات باللون الأسود

Advertisements



اطلالة كاملة بنفس اللون

اطلالة كاملة بنفس اللون



من الصيحات العصرية هو اعتماد اطلالة كاملة بنفس اللون، يمكنكِ اعتمادها أيضًا إن كنتِ تبحثين عن ستايل يزيدكِ طولاً مضاعفاً، كهذا اللوك من سارة الدهيم بارتداء اطلالة كاملة باللون الأسود.

اختارت سارة الدهيم معطف فستان كشكش قصير من الجلد اللامع، مع بنطلون أسود، وحذاء الكاحل بنفس اللون بالطبع، للمسة أكثر ذكاء.





الكعب العالي أساسي باطلالة سارة الدهيم

الكعب العالي أساسي باطلالة سارة الدهيم





بحياة أي صبيّة قصيرة، فإن للكعب العالي دور مهم للغاية، ولهذا تعتمد عليه دائماً سارة، سواء مع البناطيل الواسعة، أو حتى الجينز، وتنوع بين الكعوب الرفيعة والسميكة، حسب اطلالتها.

تابعي المزيد: توبات صوفية لشتاء 2020 من مدونات الموضة المحجبات