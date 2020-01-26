ساعات نسائية فاخرة من الجلد لشتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يناير 2020 04:43 مساءً - هي الساعات النسائية الفاخرة من الجلد الطبيعي التي خطّت طريقها من جديد في عالم الموضة العصرية لموسم شتاء 2020، فرأينا أساورها زاهية بألوان تحبس الأنفاس، يعبّر بعضها عن الفرح والحيوية، وبعضها الآخر عن الكلاسيكية ورصانة الشخصية، كما جاء العديد منها بشكل تحف فنية يحلو النظر إليها بتمعّن.

ساعة نسائية من الجلد الأزرق من بولغاري Bvlgari



من المهم جداً الاعتراف بأن ساعات الجلد تضفي على الإطلالة لمسة فاخرة وملكية لا مثيل لها، لذا فقد عمدت الكثير من دور تصنيع الساعات الفاخرة إلى تقديمها ضمن مجموعاتها لهذا الموسم بتصاميم مبتكرة؛ أمثال شانيل Chanel، كارتييه Cartier، بولغاري Bvlgari، بياجيه Piaget وغيرها الكثير.



إذا كنتِ من عاشقات الساعات النسائية الفاخرة من الجلد، ما عليك إذن سوى أن تتابعي معنا أروع الصور لتصاميمها موضة شتاء 2020؛ من أجل أن تتعرفي على مختلف وأحدث اتجاهاتها وابتكاراتها، سواء كانت عصرية أو كلاسيكية سرمدية؛ كي تجدي ما يليق بكِ..

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أروع الساعات النسائية الفاخرة من الجلد موضة شتاء 2020





ساعات نسائية من الجلد الفاخر من علامة كارتييه Cartier

ساعة Baignoire Allongée من كارتييه Cartier



من دار كارتييه Cartier اخترنا لكِ ساعة Baignoire Allongée التي تعتبر تحفة فنية في عالم الساعات العريقة. قدمت العلامة هذه الساعة لأول مرة في العام 1912، وهي لا تزال حتى اليوم تطرحها ضمن مجموعاتها من ساعات الجلد الفاخرة التي تعبّر عن أصالة كارتييه Cartier الحرفية عالية الدقة. تم تصميم ساعة Baignoire Allongée من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً المرصع كلياً بالألماس، وبسوار من جلد التمساح الناعم.

ارتديها مع فستان سهرة فاخر لمناسبة مسائية راقية واجذبي الأنظار.

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ساعات نسائية من الجلد الفاخر من علامة آي دبليو سي شافهوسن IWC SCHAFFHAUSEN

ساعة Portofino Automatic من آي دبليو سي شافهوسن IWC SCHAFFHAUSEN



تتميز ساعة Portofino Automatic النسائية من الجلد من آي دبليو سي شافهوسن IWC SCHAFFHAUSEN بأسلوب عصري أنيق. هي ذات سوار من جلد التمساح الوردي، وقد تم تصميمها من المعدن، وترصيعها بحبات الألماس البراقة لتستكمل المرأة العصرية بها إطلالتها.

ساعة Portofino Automatic مناسبة للنساء صاحبات المعصم الصغير.

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ساعات نسائية من الجلد الفاخر من علامة جيجير لوكولتر Jaeger-Lecoultre

ساعة Reverso Classic Duetto من جيجير لوكولتر Jaeger-Lecoultre

من أروع الساعات النسائية من الجلد الأكثر رواجاً لشتاء 2020 هي ساعة Reverso Classic Duetto من دار جيجير لوكولتر Jaeger-LeCoultre الرائدة بابتكار أفخم الساعات.

تتميز بتصميم كلاسيكي مربّع من الذهب الوردي المرصّع بـ 0.42 قيراط من الألماس، بالإضافة إلى سوار من جلد التمساح الأسود اللماع الأنيق.

يمكنكِ اعتماد هذه الساعة لإطلالة في المكتب مع طقم suit أنيق، أو حتى لأوقات المساء الراقية.

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