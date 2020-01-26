أحذية سنيكرز رجالية لأجمل إطلالة كاجوال

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يناير 2020 04:43 مساءً - لطالما استحوذت الإطلالة الكاجوال على الاهتمام الأكبر للرجال وخاصة في سن صغيرة، حيث نرى الشباب يسارعون إلى اختيار الملابس الأجمل والأفضل في إطلالاتهم لكي يظهرون بأبهى طلّة.

وبالطبع لا يمكن تنسيق ملابس الكاجوال من دون اختيار السنيكرز الرياضي الأفضل والأكثر تناسباً مع الملابس، خاصة وأن السنيكرز يأتي مناسب لسراويل الجينز بمختلف تصاميمها وقصاتها، بالإضافة إلى أن العديد من الشباب ينسقون السنيكرز مع سراويل القماش المائلة إلى الكاجوال.

وقد برزت هذا العام السنيكرز بألوان متعددة وتصاميم مختلفة تناسب كافة الأذواق.



أحذية سنيكرز باللون الأسود الفخم

حذاء سنيكر بتصميم مميز باللون الأسود من Bottega Veneta



يعتبر اللون الأسود من الألوان المفضلة لدى جميع الشباب والرجال بمختلف أعمارهم، خاصة وأن هذا اللون يتناسب مع مختلف الملابس ويليق بها.

وقد لفتنا السنيكر من بوتيغا فينيتا Bottega Veneta الذي جاء مصنوع من الجلد الأسود الفاخر، في حين جاء بتصميم ساق عالية والأربطة جاءت باللون الأبيض الجذاب والمميز، كما برز رباط أمامي باللون الأحمر.

أما برادا Prada فقد قدمت سنيكر باللون الأسود من دون أي ألوان أخرى إضافية، لتبرز فخامة هذا اللون في الحذاء أكثر.



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أحذية سنيكرز بيضاء

حذاء سنيكر باللون الأبيض مع نقشات من Dolce and Gabbana



بالطبع مع اختيار الأحذية ذات اللون الأسود لا بدّ من اختيار مثلها باللون الأبيض لكي تتناسب مع الملابس التي لا تليق بها الأحذية السوداء.

ولكي تختار الأفضل، ننصحك بتجربة السنيكر من دولتشي أند غابانا Dolce & Gabbana الذي جاء بتصميم ساق منخفضة، برزت على جانبه نقشة حملت شعار الدار باللون الذهبي الفاخر ما منحه رونقاً مميزاً.

في حين برز لدى أديداس adidas سنيكر باللون الأبيض بتصميم ناعم وبسيط، جاء بساق منخفضة وناعمة.



أحذية سنيكرز متعددة الألوان

حذاء سنيكر متعدد الألوان لإطلالة لافتة من Emporio Armani



إذا كنت من الذين يفضلون الإطلالات المتعددة الألوان والتي يناسبها بشكل مؤكد الأحذية السنيكرز التي تحتوي على ألوان متعددة لا بدّ من أنك ستجد ما تبحث عنه في مجموعات الأحذية هذا العام.

إذ برزت لدى أرماني Emporio Armani حذاء بساق عالية متعدد الألوان جاء فيه ألوان الأبيض، الكحلي الغامق والأحمر الناعم والجذاب.

أما فالنتينو Valentino فقد قدم حذاء سنيكر بتصميم رياضي بحت، حيث جاء من اللونين الكحلي والأسود، مع نعل ذو لون فوسفوري لافت.



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