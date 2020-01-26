بعد تسجيل 197 ألف حالة في 2019.. قانون إيراني جديد للحد من الطلاق

قال رئيس الرابطة الإيرانية للزواج والطلاق، علي مظفري، إن البلاد على وشك بدء تطبيق قانون جديد يضع قيودا على الطلاق، وذلك في ظل تصاعد نسب الطلاق في إيران.

وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، فإن "مظفري" أوضح أن الإجراءات الجديدة تتضمن تحديد عدد حالات الطلاق التي يسمح لكل مكتب بتسجيلها على مدار العام.

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وفي نفس الصدد نشرت الحكومة الإيرانية مخططا يوضح عدد حالات الطلاق في كل محافظة، والتي يسمح لمكاتب الطلاق في محافظة طهران بتسجيل 182 حالة طلاق سنويا.

فيما تحتوي مقاطعة هرمزجان على أكبر عدد من حالات الطلاق بواقع 329 حالة، تليها محافظة كرمنشاه، بـ315 حالة طلاق، ومكاتب مقاطعة كوجيلويه وبوير أحمد، لديها أدنى معدل طلاق بواقع 95 حالة.

وسجلت إيران نحو 197 ألف حالة طلاق خلال العام الماضي.