"مع كل فيلم يدفع".. 7 سنوات من مطاردة زينة لأحمد عز بحثا عن "النفقة"

منذ عام 2013، يتردد الثنائي الفني أحمد عز، وزينة، على محاكم الأسرة، الأولى تسعى إلى الحصول على حقوقها وإثبات نسب طفليها لأحمد عز، وكذلك التخلص من تلك الزيجة بينما ينفي عز دائما علاقته بتلك الأسرة.

نسب طفليها عز الدين وزين الدين، كان أولوية "زينة" أمام محكمة الأسرة، وحصلت بالفعل على إثبات نسبهما إلى الفنان أحمد عز، في عام 2013، إلا أنها في عام 2016، رفعت قضية خلع على زوجها "عز"، وقالت حينها في تصريحات إعلامية "عايزة اخلص"، وبالفعل خلعته بعدما تنازلت عن كافة حقوقها المادية والشرعية مقابل تطليقها طلقة بائنة للخلع، وكان ذلك في عام 2017.

إلا أن خلافات "عز وزينة" أمام محكمة الأسرة لم تنته بالخلع، فهي دائما ما ترفع قضايا على زوجها السابق تطالبه فيها بنفقات الأبناء.

20 ألف جنيه شهريا

أولى النفقات التي حصلت عليها "زينة" كان 20 ألف جنيه شهريا للطفلين، وكان ذلك في عام 2016، بعد ثبوت نسب الطفلين، وصنفت حينها كأعلى فنانة تحصل على نفقة بين الفنانات اللاتي رفعن قضايا ضد أزواجهن، واعتمدت في دعواها على أفلام أحمد عز، الناجحة، وأعماله الحرة.

زيادة النفقة إلى 30 ألف جنيه

ورغم ذلك كانت زينة تريد زيادة نفقتها، وقدمت للمحكمة ما يفيد بزيادة دخل زوجها الشهري عن أفلامه "ولاد رزق 2"، و"الممر"، فزادت نفقة الأطفال إلى 30 ألف جنيه شهريا.

وقال محامي زينة، إن طليقها ثري، فهو يعمل في المجال الفني، بالإضافة إلى أملاكه التي تدر عليه دخلا شهريا مناسبا تجعله قادرا على الإنفاق على ابنيه.

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زيادة النفقة إلى 100 ألف

تقدمت "زينة" بطلب إلى المحكمة لزيادة النفقة من 30 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه شهريا، إلا أن المحكمة رفضت الطلب، وثبتته عند 30 ألف جنيه شهريا نفقة للطفلين.

مصروفات دراسية

ألزمت محكمة الأسرة بمدينة نصر، أحمد عز بدفع مبلغ 30 ألف جنيه استرليني، أي ما يعادل 600 ألف جنيه مصري، مصروفات دراسية لنجليه عز الدين وزين الدين، عن دراستهما في إحدى المدارس الدولية.

900 ألف جنيه مصاريف مدرسية سنوية

دعوى جديدة أقامتها زينة، ضد عز، ليدفع مصاريف نجليه في إحدى المدارس الخاصة الدولية بالقاهرة، ولكن اليوم الأحد، جرى تأجيل أولى جلسات الدعوى والتي تطالب فيها بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 44 ألف جنيه استرليني، أي ما يعادل 900 ألف جنيه مصري، كمصروفات مدرسية للتوأم بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة، وذلك لجلسة الأول من مارس المقبل.

زواج عز وزينة

وبدأت علاقة الثنائي عام 2007، وكانت الفنانة زينة قد تزوجت من أحمد عز، بحسب محامي زينة، بصحيح عقد شرعي بتاريخ 15 يونيو 2012، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجب منها على فراش الزوجية الصغيرين عز الدين وزين الدين، وأثبت المحكمة نسب الطفلين إليه، وألزمته بدفع المصروفات وأتعاب المحاماة، وجرى تأييد الحكم استئنافيا.