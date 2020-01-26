"الجامد أوي".. أحمد فهمي يغازل هنا الزاهد.. ومتابعون: حد يعاكس مراته كدة

لا يترك الفنان أحمد فهمي، فرصة كي يغازل زوجته هنا الزاهد، ويتواجد سواء بالإعجاب أو التعليق، أو الرد على متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
وغازل "فهمي" زوجته في تعليق على آخر صورة نشرتها هنا الزاهد، عبر حسابها على إنستجرام، وكتب أحمد فهمي: "أوبااا.. الجامد أوي".
ليثير هذا التعليق تفاعل متابعي وجمهور هنا الزاهد، والذين ردوا على تعليق فهمي، "انتوا بجد أحلى كابل"، و"حد يعاكس مراته كدة؟"، و"حبوا بعض بس بالراحة"، و"انت هتعاكسها قدامنا كمان؟".
وكانت "هنا" قد نشرت صورة لها بالأبيض والأسود مرتدية ملابسة جاكوال أمام سيارة، وتركت شعرها غجريا مع نظارة شمسية.
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