أول عارضة أزياء لقصار القامة: لم أتوقع ردود الفعل على تجربتي

قالت نسمة يحيى، أول عارضة أزياء لقصار القامة، إنها تعرضت للتنمر كثيرا في مرحلة الطفولة، وكان الأمر مؤذيا لها بشكل كبير، مشيرة إلى أن موافقتها على تصوير "سيشن" خاص بها، جاءت لرغبتها في تغيير الوضع والسخرية الدائمة منها، ولكنها لم تتوقع ذلك الصدى الذي أحدثته الصور الخاصة بها، عندما انتشرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت "نسمة" خلال حوارها مع الإعلامية مها بهنسي، ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع عبر شاشة قناة "TeN"، أنها تقوم بتنفيذ مسرحيات داخل كليتها، وتتلقى دعما من كل أصدقائها، مؤكدة على أنها في تلك المسرحيات تحاول أن تدعم قصارالقامة وكل المهمشين: "عشان محدش منهم يبقى محرج ومكسوف، مكنتش بحب أبقى موجودة بين الناس عشان السخرية اللي بتحصل، في ناس كانت بتزقني وأطفال تضربني في وجود أمهاتهم اللي بيضحكوا".

وأكدت "نسمة" أنها بالرغم من قصر قامتها، إلا أنها قررت خوض التحدي وخوض تجربة عرض الأزياء، إذ تحمل شغفا كبيرا به، وأيضا لخدمة الرسالة التي يجب تأديتها: "وعشان كده حبيت عروض الأزياء، ومكملة فيها وهنجح إن شاء الله".