"قومي المرأة": 13 ألف شكوى في 2019.. ولدينا فريق متطوع من المحامين

قالت أمل توفيق، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، إن المكتب يضم فريق عمل كبير يستقبل السيدات ويحاول حل المشكلات التي تواجههم، موضحة أن أكثر المشكلات تكون أحوال شخصية ومشاكل للنفقة والضمان الاجتماعيوالمعاشات.

وكشفت عن أن مكتب الشكاوى يضم شبكة محامين متطوعين، كما يضم فريق العمل إخصائيين اجتماعيين ونفسين مدربين، ويجري إحالة كل شكوى إذا كانت هناك قضايا، للمحامين الذين يترافعون فيها مجانا، بالتنسيق مع نقابة المحامين.

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وأضافت أمل توفيق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين مها بهنسي ومحمد رميح، ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة "TeN"، إنه يجري حل بعض المشاكل بشكل ودي ولا يجري اللجوء للقضاء، بالتعاون مع جهات حكومية أو هيئات خيرية، مثل "مودة" و"لم الشمل".

وأكدت أن الحلول الودية تؤتي ثمارها كثيرا، فبعض الأسر تحتاج لتدخل خارجي فقط.

وأعلن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة تقريره السنوي عن فترة عمله خلال عام 2019، حيث أكدت أمل عبد المنعم، مديرة المكتب، أنه جرى استقبال 12839 شكوى خلال العام.

وتلقى المكتب 5079 اتصالا سواء كان استشارة قانونية أو نفسية أو اجتماعية، عن طريق خط الاستشارات 15115، حيث يتلقى الخط الساخن الشكاوى والاستفسارات يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساء.