"جسمك يتحدث معك".. 10 علامات تحذيرية إن وجدت إحداها فلا تتجاهلها أبدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يمتلك جسمك طريقة للتحدث معك، ومن المهم الاستماع بعناية إلى ما يحاول إخبارك به، وتتمثل طرق القيام بذلك في الانتباه إلى العلامات التي تظهر عليه، مثل التغييرات في لون أجزاء جسمك، أو الأحاسيس والرغبات التي تجدها غير شائعة.

لذا يجب الاستماع إلى إشارات جسمك بغض النظر عن مدى قد تبدو غريبة، وإليك هذه العلامات وفق ما ذكر موقع "Bright Side".

1. القدم الوردي

غالبًا ما يعد مصنعو مستحضرات التجميل، مستحضر قدمين يجعلها أشبه بـ"أقدام أطفال"، لكن إذا لاحظت أن قدميك وردية حقًا وأن الجلد يبدو رقيقًا ومتجعدًا، يجب إجراء فحص دم للتأكد من مستويات السكر في الدم. قد تشير هذه الأعراض إلى مشكلة في التمثيل الغذائي، أو مرض السكري.

الطبيب الذي يجب أن تزوره: أخصائي الغدد الصماء.

2. المعانقة

إذا شعرت أحيانًا كما لو كان شخصًا ما يعانقك بإحكام أو يربطك حول الخصر أو الجسم أو الساقين، فيجب إجراء بعض الاختبارات لاستبعاد خطر الإصابة بالتصلب المتعدد.

ربما قد يكون لديك أيضًا إحساسا غير سار في ذراعيك وساقيك، أو تشعر كما لو كنت ترتدي قفازات أو أحذية ثقيلة، لذا يجب الانتباه إليه.

الطبيب الذي يجب أن ترى: طبيب أعصاب.

3. ترقق الحواجب

إذا لاحظت أن حواجبك أصبحت أرق، فيجب عليك زيارة الطبيب وإجراء فحص على الغدة الدرقية لديك. قد يكون هذا أحد أعراض قصور الغدة الدرقية.

الطبيب الذي يجب أن تشاهده: أخصائي الغدد الصماء.

4. تورم أصابع القدم

حتى لو كان لديك بشرة صافية، ولا يوجد أي تهيج أو حكة، لكن أصابع قدميك تشبه النقانق، يجب عليك زيارة الطبيب. هذه الأعراض قد تشير إلى التهاب المفاصل الصدفي.

الطبيب الذي يجب أن تراه: طبيب أمراض جلدية. الروماتيزم.

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5. فقدان الشهية

إذا كنت تعاني من فقدان مفاجئ للشهية ولاحظت أنك تفقد وزنك، فقد يكون ذلك أحد أعراض اضطراب التمثيل الغذائي. إذا كان لديك أيضًا حمض الجزر، فقد يكون هذا علامة على مرض الجزر المعدي المريء.

6. حكة في الجلد

إذا لاحظت أن لديك حكة في الجلد، فقد تكون هذه علامة على مرض السكري. ولكن قبل زيارة الطبيب، تحقق من البقعة الحاكة: قد تكون الحكة ناتجة عن لدغة حشرة أو تفاعل حساسية تجاه غسول جديد أو قماش منخفض الجودة. إذا لم تكن أي من هذه الأسباب الحكة، فيجب عليك زيارة الطبيب لإجراء الفحص.

الطبيب الذي يجب أن تشاهده: أخصائي الغدد الصماء

7. التعصب من الداخل

إذا كنت أحد هؤلاء الأشخاص الذين يطلبون دائمًا فتح النوافذ في وسائل النقل العام أو في المنزل، ومن الأسهل بالنسبة لك أن تتنفس في الخارج أكثر من المنزل أو في العمل، فيجب عليك اختبار قلبك لاستبعاد خطر الفشل القلبي.

أيضًا، قد تحتاج إلى اختبار الغدة الدرقية أيضًا، لأن قصور الغدة الدرقية يصاحب هذا العرض.

الطبيب الذي يجب أن تشاهده: أخصائي أمراض القلب، أخصائي الغدد الصماء.

8. عدم تحمل النوافذ المفتوحة

ومع ذلك، إذا كنت تشعر بالبرودة حتى في فصل الصيف، فلا تزال بحاجة إلى فحص الغدة الدرقية لديك. قد يفتقر جسمك إلى اليود وهذا النقص قد يؤدي إلى قصور الغدة الدرقية.

الطبيب الذي يجب أن تشاهده: أخصائي الغدد الصماء.

9. الرغبة في السرقة

قد يكون الرغبة في سرقة شيء صغير حتى لو كان من السهل دفع ثمنه، أول علامة على الخرف. لسوء الحظ، فإن قلة قليل من الناس على استعداد للاعتراف بالمشكلة وطلب المساعدة. لهذا السبب يجب أن نولي المزيد من الاهتمام لأقاربنا، وخاصة كبار السن.

الطبيب الذي يجب أن تشاهده: أعصاب. طبيب نفسي.

10. التغييرات في أظافرك

إذا لاحظت أن أظافرك تتغير شكلها وتصبح أكثر سمكا وأوسع، فقد يشير ذلك إلى أن لديك مشاكل في القلب. لكن يجب أن تتذكر أن ارتجاج الأظافر ليس مرضًا بمفرده، إنه فقط أحد أعراض العملية المرضية في جسمك التي يمكن أن تسببها أمراض متعددة، لذلك يجب إجراء فحص كامل.

الطبيب الذي يجب أن تشاهده: أمراض القلب.