احذر: غبار المنزل قد يؤدي إلى الوفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
اكتشفت مجموعة من العلماء أن غبار المنزل قد يؤدي إلى الوفاة، حيث ينتج عن هذا الغبار تهيج الجهاز التنفسي، وأمراض الصدر والحساسية، حسبما جاء في موقع "24 الإماراتي".
ويقول الباحثون إن البكتيريا التي تعيش داخل جزيئات الغبار، والمصنوعة من الشعر والجلد الميت وألياف النسيج، قد تعلمت مشاركة الحمض النووي بين بعضها البعض.
وتلجأ البكتيريا إلى هذه الخدعة كملاذ أخير، عندما تعاني من الضغط في أماكن المعيشة داخل المنازل، حيث يوجد القليل جداً من المواد العضوية التي تتغذى عليها.
واكتشف علماء من جامعة نورث وسترن في إلينوي هذه القدرة لدى البكتيريا، عند دراسة 166 عينة من الغبار الداخلي كجزء من أبحاثهم، وأظهرت النتائج أن البكتيريا ذات القدرات المقاومة للعقاقير، كانت قادرة على مشاركة هذه الميزة مع الكائنات الحية غير الضارة.
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