تناول الزبادي يحمي من الإصابة بهذا المرض الخطير

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تناول اللبن (الزبادي) بانتظام يقلل خطر الإصابة بأورام الثدي، إذ تحتوي خميرة اللبن على بكتريا تشبه الموجودة في حليب الأم، حسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

وتعمل هذه البكتريا الصديقة على القضاء على البكتريا الضارة التي تسبب الالتهابات، والتي ترتبط زيادتها بارتفاع خطر الإصابة بالأورام الخبيثة.

ونُشرت نتائج الدراسة في دورية "ميديكال هايبوثيسيس"، وتحث نتائجها على تناول البكتريا الصديقة التي يوفرها لاكتوز اللبن للوقاية من سرطان الثدي. ويُنصح بتناول اللبن من دون سكر مضاف لأن التحلية تقلل من أثر البكتريا الصديقة، لكن يمكن إضافة بعض الفاكهة لتحسين المذاق.