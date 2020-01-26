بعد انتشار فيروس كورونا.. هكذا تحمي نفسك

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

انتشر فيروس كورونا في بعض دول العالم، وتسبب في وفاة العديد من الأشخاص، بسبب عدم وجود لقاح للحماية من الإصابة بفيروس كورونا، ولكن هناك بعض الإجراءات التي يجب اتباعها أثناء السفر وفقا لموقع "24 الإماراتي".

- تجنّب لمس العين والأنف والفم قبل أن تغسل يديك جيداً.

- تجنّب التلامس مع أي شخص تعتقد أنه قد يمثّل خطراً.

-نظّف الأسطح والأشياء باستمرار، وخاصة المكتب الذي تجلس عليه في العمل.

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- ابتعد عن أماكن التدخين، وإذا كنت مدخناً قلل استهلاك السجائر وحاول الإقلاع عنها.

- إذا كان لديك أعراض الإصابة بالبرد التزم الراحة داخل البيت وتجنّب أي تلامس مع الآخرين.

- إذا كنت على سفر وتشعر بالقلق يمكن ارتداء القناع المعقّم الذي يُستخدم في غرف العمليات.

- اشرب الكثير من السوائل الخالية من الكافيين.