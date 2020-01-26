صيحات محظورة في العائلة المالكة يمكن لميغان ماركل ارتداؤها الآن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في وقت سابق من هذا الشهر، تنحى الأمير هاري وميغان ماركل عن أداء مهامهما كأفراد في العائلة المالكة وتقسيم وقتهم بين المملكة المتحدة وكندا، وبهذا القرار نتوقع أن تكون حياتهم مختلفة تماما خارج حدود الواجبات الملكية، ونتوقع أن تمتد التغييرات أيضا لتشمل خزانة أزياء ميغان ماركل.

وعلى الرغم من أنهما سيحضران على الأرجح الكثير من الأحداث الخيرية، إلا أن هذه الأخيرة لن تتم المصادقة عليها من قبل الملكة، ما يعني أن ماركل لن تشعر على الأرجح بقدر من الضغط لارتداء شيء مخالف تماما لقواعد الأزياء الملكية.

ونتوقع أن تعود ماركل لارتداء بعض الصيحات المحظورة المفضلة لديها قبل دخول العائلة الملكية، اكتشفي معنا أبرزها:

الساقان العاريتان

ارتداء الجوارب من القواعد التي تجاهلتها ميغان عدة مرات في الماضي، بالرغم من أن الملكة إليزابيث تفرض على نساء العائلة الملكية بما في ذلك دوقة كامبريدج ارتداء الجوارب الطويلة حتى لو كانت شفافة أثناء أداء الواجبات الملكية، والآن تتمتع ماركل بمزيد من الحرية في التخلص من الجوارب.

الجينز الممزق

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قبل زفافها، غالبا ما شوهدت ماركل وهي ترتدي بنطلون الجينز الممزق، لكن بعد أن أصبحت دوقة ساسيكس، تخلصت من بنطلون جينز ممزق واستبدلته بصيحة بنطلون سكيني جينز الأسود.

طلاء الأظافر الداكن

في قواعد الموضة الملكية هناك قاعدة غير معلن عنها تخص طلاء الأظافر، حيث غالبا ما تختار عضوات العائلة الملكية ظلالا محايدة مثل النيود والوردي الفاتح ونادرا ما يخترن الألوان الداكنة؛ في إحدى المرات وضعت كيت ميدلتون طلاء أظافر في ظلال برغندي وتلقت الكثير من الانتقادات، حيث انصب تركيز الصحافة على أظافرها بدل الحدث الملكي؛ وبانسحاب ميغان من الحياة الملكية يمكن أن تعود إلى اختيار الألوان الداكنة المفضلة لديها قبل الزواج.

الليغينغز

قبل الانضمام إلى العائلة المالكة، غالبا ما تم تصوير ماركل في زوج من الليغينغز أثناء حضورها دروس اليوغا، لكن بعد أن أصبحت في دائرة الضوء كدوقة ساسكس، استبدلته بالبنطلون الرسمي الأسود الأنيق، ومنذ الانتقال إلى كندا قبل أسابيع تم تصويرها بالفعل وهي ترتدي زوجا من الليغينغز.