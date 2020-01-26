الامارات | تطعيم الإنفلونزا.. مفيد أواخر يناير أيضاً

شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم الإنفلونزا.. مفيد أواخر يناير أيضاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر معهد الجودة في القطاع الصحي بألمانيا أن التطعيم ضد الإنفلونزا يعد مفيداً حتى في أواخر شهر يناير، مشيراً إلى أن تأثير الحماية يظهر بعد أسبوعين تقريباً من تلقي التطعيم.

وأضاف المعهد أن التطعيم ضد الإنفلونزا يعد ضرورياً بصفة خاصة للحوامل وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة، وكذلك الذين يعانون من ضعف المناعة، كما يمكن للأطفال تلقي التطعيم اعتباراً من عمر ستة شهور.

وغالباً ما تقترن الإنفلونزا بأمراض مصاحبة مثل التهاب الجيوب الأنفية والتهاب الأذن الوسطى وقد تتخذ في بعض الحالات مسارا خطيرا يهدد الحياة.

وتتطابق أعراض الإنفلونزا مع أعراض نزلة البرد العادية أي الرشح والسعال والعطس واحتقان الحلق، إلا أنها تحدث على نحو مفاجئ وتكون أكثر حدة.

وإلى جانب العلاج الدوائي، تستلزم الإنفلونزا الراحة التامة، كما يمكن التخفيف من حدة الأعراض من خلال بعض الوصفات المنزلية البسيطة كشاي الأعشاب وحساء الدجاج.

وللوقاية من الإنفلونزا ينبغي غسل اليدين بانتظام على نحو جيد، أي بالماء والصابون لمدة لا تقل على 20 ثانية، مع مراعاة عدم مخالطة الأشخاص المصابين؛ نظراً لأن الإنفلونزا تنتقل عبر المصافحة مثلاً وكذلك الأشياء، التي يلمسها أشخاص كثيرون كالمقابض في المترو مثلاً.