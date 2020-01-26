12 فستان للأميرة ديانا متوقع ظهورهم في الموسم الرابع لسلسلة "ذا كرون"

تداولت عدد من الصحف الإنجليزية صورا للممثلة إيما كورين أثناء تصويرها للجزء الرابع من The Crown، والذي تلعب فيه دور الأميرة ديانا، حيث أظهرت الصور الكثير من التطابق بين الشخصيتين، خاصة وهى ترتدى ملابس ثمانينات القرن العشرين الملونة، الأمر الذي دفع موقع hello للتذكير بأفضل فساتين ديانا والتى نتمنى أن ترتديها إيما في حلقات الجزء الرابع من المسلسل الشهير.

وتقوم الممثلة الشابة إيما كورين بتجسيد مراحل التحول النفسى التى شهدتها شخصية ديانا وتحولها من شخصية اجتماعية لشخصية حزينة ووحيدة، وفيما يلى أجمل فساتين ديانا:

الأميرة ديانا بعد إعلان المواعدة

الأمير تشارلز وديانا سبنسر يتجولان في حدائق قصر باكنجهام في يوم إعلان المواعدة، حيث ارتدت أميرة المستقبل وقتها ثوب أزرق أنيق.

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ديانا في حفل زفاف نيكولاس سوامز

عندما حضرت ديانا سبنسر حفل زفاف نيكولاس سوامز في وستمنستر في يونيو عام 1981، كانت ترتدي فستانًا رائعًا من تصميم البولكا.

فستان زفاف الأميرة ديانا

فستان زفاف إيمانويل الشهير الذي ارتدته الأميرة ديانا في يوم زفافها في 29 يوليو 1981، من المتوقع أن ترتديه إيما كورين في الجزء الرابع من المسلسل.

فستان الأميرة ديانا في شهر العسل الملكي

كانت هذه هي اللحظة التي غادر فيها دوق ودوقة ويلز جبل طارق على متن يخت بريطانيا الملكي لرحلة شهر العسل في عام 1981، وارتدت الأميرة فستان دونالد كامبل.

أميرة ديانا في فستان أوف شولدر

من يستطيع أن ينسى عندما كانت الأميرة ديانا ترتدة الفستان الملائكى ذو اللون الأبيض واللبنى بتصميم "أوف شولدر" أثناء حملها بالأمير ويليام، وكانت ضيفة في أمسية الحفل عام 1981 في متحف فيكتوريا وألبرت في لندن، وكانت ترتدي فستانًا من بيلفيل ساسون.

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الأميرة ديانا في فستان ليندو برينسيس

بالتأكيد سنرى إيما ترتدي فستان الأميرة ديانا عندما خرجت من جناح ليندو بعد ولادة وريث العرش الأمير ويليام في 21 يونيو 1982.

فستانها الأحمر بدار الأوبرا الملكية

عندما وصلت أميرة ويلز إلى دار الأوبرا الملكية في كوفنت جاردن لمشاهدة الباليه، كانت ترتدي ثوبًا أحمر لامعًا أذهل الجميع، لابد أنه سيسلط عليه الضوء بالمسلسل.

فستان الأميرة ديانا الفضي

وصلت الأميرة ديانا إلى العرض الأول في لندن لفيلم جيمس بوند A View To A Kill at Empire ، ليستر سكوير، في يوليو عام 1985، وكانت ترتدي فستان مسائي فضي ساحر من تصميم Bruce Oldfield.

ثوب أبيض وان شولدر

ظهرت ديانا في حفل عشاء في المتحف الوطني بواشنطن العاصمة، في عام 1985، وهى ترتدى فستان من الشيفون المصنوع من الكريستال والحرير من تصميم المصمم الياباني هاشي.

فستان ديانا المخملي وهي ترقص مع جون ترافولتا

ارتدت الأميرة ديانا فستان سهرة مذهل صممه فيكتور ادلشتاين للرقص مع نجم السينما جون ترافولتا خلال زيارتها لأمريكا في البيت الأبيض في نوفمبر 1985.

الأميرة ديانا في ثوب أنيق مع الأمير تشارلز

في أواخر الثمانينيات، رقصت الأميرة ديانا والأمير تشارلز في حفل رسمي واختارت ثوب أنيق ذوا كتف واحد "وان شولدر".

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