باريس هيلتون تتألق بفستان أرجواني مطابق لسيارتها الفاخرة في لوس أنجلوس

ظهرت عارضة الأزياء والنجمة العالمية باريس هيلتون، نجمة تليفزيون الواقع، فى لوس أنجلوس بكاليفورنيا، وهى تتجول فى ثوب أرجوانى أنيق، واتضح أن الفستان يطابق تماما سيارتها الفاخرة التى تحمل نفس اللون، واختارت مع إطلالتها حذاء أبيض ونظارات شمسية مطابقة وقلادة من الألماس، وذلك وفقًا لما نشره موقع "insider".

اختارت باريس هيلتون حقيبة يدها باللون الأرجوانى أيضًا، وكذلك أزياء كلبها الصغير الذى كان يرتدى ما يشبه الفستان باللون وردى، وكانت عارضة الأزياء الشهيرة قد تحدثت مؤخرًا عن سيارتها ثلاثية الأبعاد فى مقطع فيديو على YouTube فى ديسمبر 2019، ووصفتها بأنها "مضيئة"، لكنها أوضحت أنها بحاجة إلى أن تكون "باريسية".

وقالت باريس عن السيارة، "هذا يعنى أننا بحاجة إلى تغيير هذا اللون وجعله فريدًا من نوعه"، مشيرة إلى أن اللون المجسم للسيارة مستوحى من ملابس كانت ترتديها أثناء حضورها مهرجان Burning Man، وهو حدث للفنون يقام كل عام فى ولاية نيفادا، حتى إنها حملت تنورات ملونة إلى السيارة طوال الفيديو لاختبار خياراتها.

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وكانت النجمة العالمية باريس هيلتون قررت مؤخرًا الكشف عن عدد من أسرار حياتها وتفاصيلها من خلال فيلم وثائقي جديد، وهو الخبر الذى فاجأ الكثيرين بمجرد تداوله على المواقع الفنية الشهيرة، وتعد النجمة البالغة من العمر (38 عاما) موضوع فيلم وثائقى جديد سيتم إطلاقة على موقع الفيديو الشهير "YouTube" حول حياتها، والفيلم يحمل عنوان "This Is Paris".

ففى مقابلة لباريس هيلتون مع "Deadline" قالت النجمة الشهيرة، "فى هذا الفيلم أناقش الكثير من الموضوعات التي لم أناقشها من قبل واكشف عن بعض المفاجآت، وأتمنى أن يرى الجميع حقيقة من أنا"، وأشار موقع جاست جيرد إلى أنه من المقرر أن يتم إطلاق الفيلم الوثائقى "This Is Paris" فى شهر مايو المقبل.

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