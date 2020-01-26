بلا ذراعين.. عارضة أزياء تشارك في مسابقة ملكة جمال

محمد اسماعيل - القاهرة - نقلًا عن سكاي نيوز:

أعربت عارضة أزياء مكسيكية بلا ذراعين، عن أملها في أن تصبح ملكة جمال "فيراكروز" القادمة.

وولدت آنا جابريلا موليانا بعيب خلقي نادر، يتمثل في عدم نمو ذراعيها، وقالت إنها ستحاول الفوز بمسابقة ملكة الجمال في مسقط رأسها بولاية فيراكروز، المطلّة على خليج المكسيك.

وأكدت مولينا، التي يبلغ عمرها 24 عاما، إن قبول حالتها كان صعبا، ولكنها أرادت أن تكون قدوة للأخرين المصابين بإعاقة، حسبما نقلت "رويترز".

وذكرت آنا جابريلا، التي تحمل شهادة البكالوريوس في علم النفس، أنها "نجحت في التغلب على كل شيء صادفها في حياتها كلها".

Advertisements

وأوضحت أن ولادتها دون ذراعين لم تمنعها من تناول الطعام أو استخدام الهاتف المحمول أو الكتابة بقدميها.

ومن المنتظر أن تشارك مولينا، في مارس المقبل، في مسابقة ملكة الجمال في ولاية فيراكروز، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من ثمانية ملايين نسمة.

وإذا ما فازت آنا جابريلا بلقب ملكة جمال مسقط رأسها، فإنها ستتأهل لمسابقة ملكة جمال المكسيك في يونيو المقبل.

وعن حلم الفوز باللقب، قالت آنا جابريلا: "سأواجه نفس الاختبارات مثل الجميع وسأجتازها. أشعر كأي شخصي آخر طبيعي لأنني عشت حياتي على هذا النحو. ولذلك فبالنسبة لي إعاقتي ليست قيدا بل على العكس".

وحاليا، تعطي آنا جابريلا، التي فازت بلقب ملكة جمال مدينة نانتشيتال في فيراكروز، محاضرات تحفيزية، وتعمل أحيانا عارضة أزياء.