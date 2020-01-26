القهوة والفحم.. 11 طريقة فعالة للتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تواجه كثير من ربات البيوت مشكلة روائح الثلاجة والفريزر الكريهة نتيجة اختلاط رائحة الأطعمة ببعضها البعض، الأمر الذي يحتاج إلى اتباع بعض الخطوات للتخلص من هذه المشكلة، نستعرضها لكم بحسب ما جاء في "Wikihow".

- عليك أولًا فصل التيار الكهربائي من الجزء الخلفي من الثلاجة قبل البدء في تنظيفها.

- احرصي على إزالة جميع المواد الغذائية من الثلاجة، التي تبدو إنها فسدت ولا تصلح لتناولها.

- يفضل ألا تستغرق عملية التنظيف أكثر من أربع ساعات، ويجب وضع الطعام في مكان بارد أثناء التنظيف حتى لا يفسد.

- استخدمي خليط من صودا الخبز والماء الدافئ لغسل جدران الثلاجة عن طريق غمر اسفنجة في هذا الخليط، ثم نظفي جدران الثلاجة والأرضية برفق لإزالة أي بقع يمكن أن تسبب روائح سيئة.

-احرصي على تنظيف أدراج الثلاجة والرفوف بالخليط السابق، ثم اغسليهم جيدًا، إذ يعتبر أدراج الثلاجة من أكثر الأماكن التي تتجمع بها بقايا الطعام، مما يسبب ظهور الرائحة الكريهة.

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-- ضعي مفارش بلاستيكية على رفوف الثلاجة، للحفاظ عليها البقع الناتجة من بقايا الطعام.

- ضعي البكينج صودا داخل علبة مغلقة في الثلاجة، إذ تعمل على امتصاص الروائح السيئة.

- يمكنك أيضا إزالة الرائحة الكريهة عن طريق تنظيفها بقليل من خل التفاح المغلي، المضاف إليه قليل من الماء، ووضع الخليط على النار حتى الغليان، ثم اسكبيه في وعاء معدني وضعيه في الفريزر لمدة تتراوح من 4-6 ساعات، إذ يساعد ذلك على امتصاص الروائح من الثلاجة.

- ضعي حبوب من القهوة بداخل وعاء، واتركيه لمدة لا تقل عن 24 ساعة.

- يمكنك استخدام الفحم في التخلص من الروائح السيئة في الثلاجة، وذلك بوضع قطع من الفحم في أكياس صغيرة وتوزيعها على رفوف الثلاجة، واتركيها لمدة 3 أيام للتخلص من الروائح الكريهة.

- اهتمي بوضع بقايا الأطعمة المطبوخة في علب محكمة الإغلاق، حتى لا تفسد وتنبعث منها رائحة سيئة.