الامارات | ديك "غاضب" يقتل صاحبه والشرطة خائفة من ضحايا آخرين

شكرا لقرائتكم خبر عن ديك "غاضب" يقتل صاحبه والشرطة خائفة من ضحايا آخرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في حادث غريب من نوعه، لقي رجل هندي مصرعه بعد تعرضه لهجوم عنيف ونادر الحدوث من قبل ديك مقاتل وغاضب دربه صاحبه للمشاركة في حلبات قتال الديكه المنتشرة في الهند من اجل الرهانات، بحب موقع " ذا بوست ميلنيل"

ونقل موقع "دويتشي فيلا" الألماني عن متحدث باسم الشرطة المحلية في ولاية أندرا براديش الهندية قوله إن الرجل توفي عقب إصابته بجروح خطيرة في رقبته، وذلك بعدما شن الديك "الغاضب" هجوماً بمخالبه الحادة ومنقاره على رقبة صاحبه، والذي نزف الكثير من الدم.

Advertisements

ونقل الرجل الخمسيني على وجه السرعة إلى المستشفى من أجل إنقاذ حياته، بيد أن الأطباء فشلوا في ذلك لأن الرجل تعرض لجروح خطيرة، بالإضافة إلى أن هجوم الديك صدمه وتسبب أيضاً في سكتة قلبية..

وقال ضابط الشرطة: "إنها حادثة مأساوية، لكن الديك العنيف كان مدربا للقتال، واستطاع الديك الفرار بينماتقوم الشرطة بالبحث عنه خوفا من أن يقوم بمهاجمة آخرين.

يشار إلى أن صراع الديكة غير قانوني في الهند منذ سنة 1960، غير أن بعض ملاك هذه الحيوانات ما زالوا يقومون بذلك، حيث تعد من بين الوسائل الشائعة للترفيه والمقامرة