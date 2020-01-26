فيديو.. مناقشة "تحرير الرجل" للكاتبة عزة هيكل بمعرض القاهرة للكتاب

ناقشت اليوم الكاتبة عزة هيكل، كواليس كتابها "تحرير الرجل"، في قاعة "كاتب وكتاب"، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ51.

وكشفت الكاتبة أن الكتاب تم طباعته عام 2006، وكانت المرأة في هذا التوقيت تواجه هجمات ونوع من الردة التي تطالب بعودتها إلى العصور الوسطى.

وأضافت خلال ندوة "تحرير الرجل.. عزة هيكل"، أن في فترة إصدار الكتاب كان هناك العديد من القضايا منها ما يتعلق بعمل المرأة، وبعض الدعاوى التي تقول إن الفتاة تأخد مكان الشباب في العمل.

وأكدت أن في هذه الفترة كان هناك العديد من الأفلام التي بها جرأة شديدة والإباحية في بعض الأحيان ونوع من محاكاة الغرب كان هناك شعور أن المجتمع منقسم في محاولة للرجوع بالمرأة إلى العصور القديمة.

Advertisements

وأشارت إلى أن الكتاب جاء فترة كانت تعاني منها البلاد من القهر السياسي، وكان الرجل يمارس سلطاته المسلوبة منه على المرأة، وهذه الأسباب دفعتني لكتابة هذا الإصدار.

وتابعت أنها فوجئت بعد مرور 14 عامًا، من إصدار الكتاب أن هناك صحوة بأهمية الكتاب، مضيفة أن الكتاب مقسم جزء عن المرأة، جزء عن الرجل وأنواع الرجال، والجزء الأخير عن الوصايا الأم لأبنتها قبل الزواج.