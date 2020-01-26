مساء "DMC" داخل منازل أمهات شهداء الشرطة: هنا أم البطل

عرض برنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "DMC"، السبت، تقريرا من داخل منازل 3 من أسر شهداء الشرطة للحديث عن بطولات ذويهم.

قالت والدة ماجد صبري، رئيس مباحث الشيخ زويد في شمال سيناء، والذي استشهد في أبريل 2019، إن نجلها تمنى الشهادة، لافتة إلى أنها شاهدت هذا التمني على صفحته الشخصية على الفيس بوك، "سمعتها بردو من ناس كتير، كانوا بيقولوله يا ماجد حاسب على نفسك فقالهم ومين ميتمناش الشهادة"، متابعة: "فيه ألم وفيه فخر، هو نال الشهادة وسيرته هتكون موجودة، لكن لما آجي أدور أنه كان بيسأل عليا زي الوقت دة، دة بالنسبالي ألم".

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أما والدة ماجد عبدالرازق، الذي استشهد أثناء مطارته لبعض الإرهابيين في منطقة النزهة في أبريل 2019، فقالت إن الله سبحانه وتعالى، أكرم نجلها في الدنيا والآخرة، "أنا مبسوطة بقضاء الله.. بس لما ببكي ببكي لأن الفراق صعب كل حتة في الشقة بتقولي يا ماجد.. مبروك عليك عروس الحور".

وأشارت زوجة رامي هلال، ضابط الأمن الوطني، الذي استشهد أثناء تفجير الدرب الأحمر في فبراير 2019، أن زوجها كان من الشخصيات الكتومة في عملها، "مكنش بيقول أسراره"، موضحة أنه بعد استشهاده تفاجئت أنه من ضمن ألقى القبض على الإرهابيين المتسبيين في استشهاد النائب العام الأسبق هشام بركات.