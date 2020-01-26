تتحدى الإعاقة.. عارضة أزياء بلا ذراعين تحلم بلقب ملكة جمال

لم تقف إعاقتها عائق أمام تحقيق احلامها، في تحد لمفاهيم الجمال التقليدية، تأمل عارضة أزياء مكسيكية، بلا ذراعين، في أن تصبح ملكة جمال ولاية "فيراكروز"، المطلة على خليج المكسيك في المسابقة القادمة.

نجحت "آنا غابريلا"، 24 عامًا، في التغلب على كل شىء، وحصلت على شهادة البكالوريوس في علم النفس، وفق ما ذكره موقع "رويترز".

وأوضحت أن ولادتها دون ذراعين، لم تمنعها من تناول الطعام أو استخدام الهاتف المحمول أو الكتابة بقدميها.

ومن المنتظر أن تشارك "مولينا"، في مارس المقبل، في مسابقة ملكة الجمال في ولاية "فيراكروز"، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من ثمانية ملايين نسمة.