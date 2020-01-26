طريقة عمل شوربة تم يم التايلاندية

الشوربة بكل أنواعها من المقبلات الشهية جدا خلال فصل الشتاء، لأنها تزيد من الدفء في ليالي الشتاء الباردة، ويستعرض التقرير التالي طريقة عمل شوربة "تم يم" التايلاندلية. المقادير 15 قطعة جمبرى. عصير 2 ليمونة. كوب مشروم شرائح. 3 أعواد من أعشاب الليمون. 5 شرائح من الزنجبيل. 1/2 نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الحار. 4 ورقات ليمون مفرومة. 2 ملعقة من الحليب. ثمرة طماطم مقطعة أرباع. مكوّنات صوص التم يم 4 فصوص ثوم مقطعة شرائح دائرية. 1/2 كوب من أوراق الكزبرة الخضراء. ملعقة كبيرة ونصف من السكر البني. ملعقة كبيرة من صلصة الصويا. 3 ملاعق كبيرة من صوص السمك. 4 أعواد من أعشاب الليمون. 5 شرائح من الزنجبيل التايلندي. 5 ورقات من الليمون مفرومة. قطعتان من سمك الأنشوجة. ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة. Advertisements ملعقة كبيرة من الزيت النباتي. 1/4 ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود. 3 ثمرات من الفلفل الأخضر التايلندي الحار. 3 ثمرات من الفلفل الأحمر التايلندي الحار. عصير ليمونة. طريقة التحضير توضع مكوّنات الصوص في الخلاط الكهربائي، وتهرس لحين الحصول على معجون متجانس القوام. يوضع الزيت في قدر على النار حتى يسخن، ثمّ يضاف المعجون. تقلب المكوّنات على النار حتّى يجف الماء منها، وتصبح كثيفة. يترك المعجون جانباً حتّى يبرد. يغسل الجمبري ويقشر، وينظف جيداً، مع عدم إزالة الذيل. يوضع قشر الجمبري ورأسه في قدر، ويغمر بالماء. تضاف أوراق، وأعشاب الليمون، والزنجبيل، والفلفل الأسود. تترك المكوّنات على نارٍ متوسطة الحرارة حتّى تغلي مدّة لا تقل عن 15 دقيقة. يصفى المرق ويحفظ جانباً. يوضع الماء في القدر ذاته وتضاف له 3 ملاعق كبيرة من معجون التم يم، وعصير الليمون، والجمبري، والفلفل المجروش. تترك المكوّنات على النار حتّى تغلي عشر دقائق. يضاف الحليب، وتقلب الشوربة قليلاً. تقدم ساخنة، ويضاف لها عصير الليمون.

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