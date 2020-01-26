آخرها عُقد بـ7 ملايين دولار.. جولة مع مجوهرات أحلام

اهتمام شديد بالمجوهرات، حتى وصل بها الأمر إلى أن أطلقت على نفسها اسم "الملكة"، تتباهى بها دوما وتتحدث عنها باستمرار، كما أن تشكل عنصراً رئيسياً في "لوك" السهرات والحفلات وكذلك البرامج التي تظهر بها، ولكن آخر مجوهرات ظهرت بها أحلام بلغ سعرها 7 ملايين دولار، وهو ما أثار ضجة كبيرة، ولكنها ليست المرة الأولى التي تثير بها أحلام الضجة بسبب مجوهراتها.

مجوهرات بقيمة 7 ملايين دولار

خلال تكريمها من الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، أمس، بدرع ذهبي خالص، ارتدت أحلام، وفقا لبرنامج "ET بالعربي"، مجوهرات بلغت قيمتها حوالي 7 ملايين دولار، من تاجر الألماس اللبناني سامر حليمة.

ووفقا للبرنامج سافرت أحلام، خصيصا إلى لندن للاتفاق مع سامر على القطع، وهو مكون من عقد وأقراط صممت خصيصاً لها من أحجار الألماس الأصفر والزمرد الأخضر، وهي أغلى إطلالة لنجمة عربية حتى الآن.

لا أطلب المعروض بل الأغلى

تصريح للفنانة أحلام، يعود للعام 2014، حينما كانت ضمن لجنة تحكيم برنامج "آراب آيدول"، يدل على مدى حبها للمجوهرات، فهي تعترف بامتلاكها الأموال اللازمة لشراء المجوهرات الثمينة حيث قالت، "أنا لا أطلب منهم المجوهرات المعروضة بل أطلب أغلى وأثمن قطعة مجوهرات موجودة".

وأكملت، "الله رزقني وأملك خيراً ولا أجد مانعاً من اقتناء التصاميم النفيسة".

تحدي المجوهرات

هوسها بشراء المعادن النفسية، جعلها محور حديثها في البرامج، فقد قالت في لقاء إعلامي سابق لها "أتحدى أي ماركة أو شركة في العالم أن يكون حد بيشتري مجوهرات من عندهم زيي أنا، أو أن حد يقولي أحنا لبسناكي حلق أو خاتم، أنا كله بشتريه".

وأضافت أن كل الأرقام الكبيرة لأسعار مجوهراتها والتي تصل إلى 40 مليون دولار و50 مليونا حقيقية، وأحيانا ما تشعر بالضيق بسبب إعلان أسعار أقل لمجوهراتها.

عقد بقيمة 47 مليون دولار

أحلام المتزوجة من متسابق الراليات القطري، مبارك الهجري، لديهما نفس الهوس بامتلاك الأشياء الثمينة، فقد ارتدت في حلقة تتويج محمد عساف، نجم آراب آيدول في عام 2013، عقدا ماسي بلغت قيمته 47 مليون دولار.

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وشاركت متابعيها بتصميم العقد وتفاصيله، وهو ما يعتبر أغلى تصميم ماسي من مجوهرات معوّض، وهذا يعود إلى تفرّده في الصنع والتصميم.

وأثار هذا العقد ضجة كبيرة، وقال بعض رواد مواقع الشوسيال ميديا، سخرية من ثمن العقد، "تفتكروا تقدر تشتري ميسي؟".

تفضل كارتييه

تشبع ماركة "كارتييه"، نهم أحلام، بالمجوهرات الثمينة وتفردها بالتصاميم، حيث تفضل المطربة الإماراتية، الماس والياقوت والأحجار الكريمة، والعقود الكبيرة.

وفي المرتبة الثانية تأتي مجوهرات "معوض"، بتصاميمها الذهبية والماسية الفريدة.

هوس بالساعات

هوسها بالمجوهرات والإكسسوارات يتخطى العقود والخواتم إلى الساعات الثمينة، حيث تحرص على اختيارها بعناية فائقة، واحدة منها من ماركة "روليكس" بين أغلى 3 ساعات صممتها الشركة في تاريخها، من الذهب الأبيض، ويبلغ ثمنها 485 دولارا.