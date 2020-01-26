بالأسماء والأسعار.. 10 فيتامينات في متناول الجميع بالصيدليات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – كريم حسن: يحتاج الجسم العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية، التي تمنحه القوة وتحافظ عليه، ويعاني الكثيرين من نقص تلك الفيتامينات بشكل كبير، وهناك بعض الفيتامينات ذات أسعار في متناول الجميع يمكن الحصول عليها من الصيدليات، ولكن بعد استشارة الطبيب المختص.. للمزيد اضغط هنا

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