بعيدا عن المناسبات.. استشاري يوضح لـ"هن" طرق إسعاد الزوجة في الأوقات العادية

فتور المشاعر من المشكلات الشائعة، التي تعاني منها المتزوجات، بسبب الروتين، وعدم شعورهن بتقدير الرجال لدورهن في تأسيس الأسرة، وجهدهن المبذول يوميا في الأعمال المنزلية، وسط شكوى بأن أغلب الأزواج، يظهرون مشاعرهم خلال المناسبات فقط.

وقدم الدكتور محمد هاني، استشاري علاقات نفسية وأسرية، لـ"هن"، نصائح لإسعاد الرجال لزوجاتهم، خلال الفقرات التالية:

1- تجنب الحديث عن المشاكل والخلافات السابقة.

2- مغازلتها، والتأكيد على أنه لا يحتاج إلى مناسبة للتعبير عن مشاعره إتجاها، وأنه يقدر مساندتها ودعمها المستمر له.

3- تقديم هدية لها، حتى وإن كانت رمزية، لأنها تعطي إحساس بالتقدير والامتنان.

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4- الحديث عن الذكريات السعيدة، والمواقف التي لم ينساها لزوجته.

5- في حالة أن الزوجين لديهما أطفال، يفضل أن يذهبوا إلى الجد أو الجدة أو أحد الأقارب الموثوق بهم، حتى لا يشتت تركيزه.

6- يمكن أن يعرض عليها عزومتها على العشاء، حتى لا يجهدها في الأعمال المنزلية، من إعداد طعام وتنظيف الأطباق.