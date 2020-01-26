الامارات | محمد عادل إمام: «عسولة أوي أنا»

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل إمام: «عسولة أوي أنا» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغزّل الفنان محمد عادل إمام، بنفسه، على موقع «إنستغرام»، احتفالاً بردود أفعال الجمهور على فيلمه الجديد «لص بغداد»، وتحقيقه إيرادات مميزة في أول أيام عرضه، وقام بنشر صورة حديثة له صحبها بتعليق: «عسوله أوي أنا.. صباح الحلاوة».
وحصد الفيلم مليوناً و150 ألف جنيه في أول يوم عرض، الأربعاء الماضي، وذلك بعدما انطلق الفيلم في دور العرض المصرية بـ100 نسخة، على أن يبدأ عرضه في 200 دار عرض بمختلف دول الوطن العربي يوم 29 الجاري، ليدخل الفيلم موسم إجازة منتصف العام الدراسى كأبرز الأعمال المنافسة على شباك التذاكر في الموسم.
وفيلم «لص بغداد» من بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، صلاح عبدالله، وأحمد رزق ضيف شرف.
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